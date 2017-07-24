Матвиенко раскрыла секрет про свой отпуск

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась планами на свой отпуск. "Ну выпытали – поеду в Крым... Я очень люблю море, обязательно поеду. Так что я вам секретик выдала", – цитирует "Интерфакс" сенатора. Она добавила, что в планах у нее посещение несколько регионов России за время парламентских каникул.