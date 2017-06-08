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Политика

Парижский террорист оказался лауреатом премии ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press/Ying Qiang
Фарид Иккен, напавший на днях на полицейского в Париже, оказался лауреатом журналистской премии Евросоюза. Награду потенциальный террорист получил за стаью о мигрантах.
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Алжирец Иккен привлек внимание следствия тем, что имеет мало общего с профилями других исполнителей недавних терактов во Франции, пишет западная пресса. 40-летний журналист и аспирант работал в Швеции, а в Париж переехал в 2014 году. Он работал над докторской диссертацией в области коммуникаций в восточной части Франции, но жил в пригороде Парижа Сержи.

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Как выяснилось, Иккен был удостоен премии ЕС за свою статью по проблемам миграции. Об этом сообщила сотрудница издания The Algemeiner. По данным Паулины Нудинг, Иккен учился в университете Уппсалы, затем работал на фрилансе для многих шведских СМИ – включая национальное общественное радио SR (эквивалент британской корпорации Би-Би-Си).

Нудинг подчеркивает, что SR – организация, которой, согласно последним опросам, шведы больше всего доверяют. Более того, в 2009 году Фарид был награжден Журналистской премией ЕС за материал в газете "Folket I Bild", посвященный проблемам медицинского обслуживания беженцев.

Как отмечает журналистка, шведские исламисты не впервые участвуют в террористических атаках на европейских граждан. Так, радикальные исламисты из Швеции были в числе напавших на ночной клуб "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года.

Информацию о наградах Фарида Иккена подтвердил и руководитель Польского информационного агентства Interpress Войцех Шевко. "Террорист, напавший у Нотр-Дама, Фарид Иккен получил в 2009 году награду от Европейской комиссии за статью об иммигрантах", – написал Шевко.

6 июня возле собора Нотр-Дам человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего и ранил его. Кроме молотка, у мужчины были два ножа. На допросе Иккен назвал себя "солдатом халифата террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Полиция нашла в квартире террориста видео, где он присягнул на верность "ИГ".

Автор: Игорь Силецкий8 июня 2017, 12:12

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