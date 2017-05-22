Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа

В бутик Louis Vuitton на Елисейских Полях в центре Парижа вошел одетый в женские вещи мужчина. Он достал пистолет, дважды выстрелил в воздух, схватил с витрины одну из сумок, после чего бросился наутек, передает Life.ru. Сообщается, что ни посетители магазина, ни его работники не пострадали. Полиция ведет поиск злоумышленника.