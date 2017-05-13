Трамп пожаловался на невнимательность СМИ

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Суббота 13 мая
Лента новостей
16:39
Жители хрущевок требуют реновации
16:33
Витас занялся странным делом ради детей
16:00
Американцы останутся без солнца через 100 дней
15:37
Пышная модель потрясла формами
15:26
Молодую женщину застрелили в центре Риги
15:18
Илон Маск похвастался тошнотворным видео
15:04
Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью
14:09
В Турции погибли 20 туристов
14:02
Изменившаяся Шульгина поразила поклонников
13:08
В Москве стартовала перепись поющих соловьев
12:32
Бывший возлюбленный Собчак женится на стилисте
12:04
Похудевшую Максакову обругали за начало новой жизни
11:28
Малахов извинился перед женой за объятия с другой
10:59
США убили пятерых мирных жителей на северо-востоке Сирии
10:52
В России подорожали водка и коньяк
10:29
Лысый Билан объяснил пугающий поступок
09:59
В метро Москвы начался парад поездов
22:34
Когда закончится кризис в российском керлинге
22:23
Развод российского олигарха шокировал юристов
21:57
В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США
21:33
Главные симптомы рака
20:55
Число зараженных вирусом WCry компьютеров выросло в два раза
20:54
Москвичка осталась инвалидом после попытки удлинить ноги
20:35
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
20:10
В семье шахматиста Карякина ожидается прибавление
20:08
Хакеры взломали тысячи компьютеров МВД и СК
20:02
Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде
19:42
Мост через Керченский пролив соединит берега осенью 2017 года
19:36
Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
18:53
Певица в ужасе от происходящего на "Евровидении"
18:52
Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си" (видео)
18:41
Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
18:21
Как умная таблетка победила смертельную болезнь
18:19
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
18:02
Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО
18:00
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
17:57
Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика
17:48
У гостей "Евровидения" отобрали путан
17:34
Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской
17:23
Как бытовуха убивает отношения
17:23
Закошанский раскрыл подробности жуткой аварии
17:02
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
16:58
Как пережить майские холода
16:49
Где проводят отпуск миллиардеры
16:39
"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини
16:33
Участнице "Евровидения" грозит тюрьма
16:14
Названы самые популярные профессии
16:01
Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву
15:49
Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала (видео)
15:44
Утяшева прячет проблемные ноги
15:43
Москвичам дадут деньги за старое жилье
15:34
Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян
15:14
Как изменщицы обирают мужей-миллионеров
15:07
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
14:56
Кино станет доступней для жителей глубинки
14:45
Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
14:44
Кремль пошутил про майский снегопад
14:36
Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке
14:34
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
14:21
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
14:18
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
14:16
Главе лопнувшего Внешпромбанка дали девять лет тюрьмы
13:57
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
13:51
"Кремлевский балет" открывает летние сезоны
13:49
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
13:42
Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
13:35
Малолетняя дочь пошла по стопам Волочковой
13:31
Во взрыве в центре Рима увидели след "ИГ"
13:07
Когда в России вернут карточки на еду
13:05
В Москве девушка головой выбила окно в трамвае
12:54
Как менялась Виктория Дайнеко
12:52
Причину аллергии у кошек нашли в людях
12:41
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
12:38
У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью
12:33
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
12:23
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
12:13
Британские ученые нашли лучшее место для яиц
12:08
Пенсионер из Новой Зеландии отказался жить без умершей жены
12:02
Ученые нашли связь анорексии с шизофренией
12:01
Юноша разбился насмерть в Москве-Сити
11:53
Финалиста "Битвы экстрасенсов" поймали на лжи
11:47
Последствия крупной аварии в Петербурге попали на видео
11:32
Ливневую канализацию в Москве приведут в порядок
11:27
Как москвичи пережили майский буран
11:25
Lexus RX 200t F Sport Luxury: для ценителей прекрасного
11:22
Джоли и Питт всех обманули с разводом
11:22
В центре Рима прогремел взрыв
11:20
Медики назвали страшную опасность суши
11:10
Винер рассказала об особенной семье Кабаевой
11:05
Российским пенсионерам облегчили жизнь
11:00
Мужчина избил подростка дубинкой на детской площадке
10:59
63-летняя женщина бросила все и стала моделью
10:44
Фальшивая внешность Моники Белуччи
10:40
Как голос "Активного гражданина" стал решающим
10:34
Столичные школьники мечтают об огромной зарплате
10:24
Безработный выиграл в лотерею $50 млн
10:24
На Урале молодые грабители покалечили безработного инвалида
10:18
Главные события Москвы с 12 по 18 мая
10:02
Сергей Жуков довел до экстаза Ксению Бородину
09:55
Россиянин лишился 33 млрд рублей после предательства жены
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Винер рассказала об особенной семье Кабаевой
Политика

Трамп пожаловался на невнимательность СМИ

прочитано 299 раз

Еще на стадии предвыборной гонки Дональд Трамп стал объектом пристального внимания со стороны американских журналистов. Впрочем, сам он считает, что СМИ обращают внимание совершенно не на те вещи, на которые следует.

"Они меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами", – рассказал 45-й президент США в интервью телеканалу Fox News. "На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом – они об этом не говорили – министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они говорили только о визите из России", – пожаловался Дональд Трамп.

13 мая 2017, 12:10

Политика

Европейские лидеры отказались от детей
Как США готовят Майдан для Лукашенко
Трамп ловко унизил Украину за ее же деньги
Порошенко опозорился с обещаниями по визам

Шоу-бизнес

"Евровидение" укорили в грандиозной афере с голосами
Изменившаяся Шульгина поразила поклонников
Самбурская устроила скандал из-за упреков на съемках (видео)
Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются

Проишествия

Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)

Lifestyle

В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Литвинова угодила в театральный скандал
Шоу-бизнес

Изменившаяся Шульгина поразила поклонников

Певица задумалась о смене имиджа
Политика

У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что дело против него политизировано
Общество

Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью

Официальный представитель МИД с юмором отнеслась к очередной истерике в западных СМИ
Шоу-бизнес

Витас занялся странным делом ради детей

Певец начал продавать силиконовых кукол

Гороскоп

Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая

Фоторепортажи

Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
Как менялась Виктория Дайнеко
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров

Спорт

Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

Регионы

Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru