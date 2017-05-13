Трамп пожаловался на невнимательность СМИ

Еще на стадии предвыборной гонки Дональд Трамп стал объектом пристального внимания со стороны американских журналистов. Впрочем, сам он считает, что СМИ обращают внимание совершенно не на те вещи, на которые следует.

"Они меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами", – рассказал 45-й президент США в интервью телеканалу Fox News. "На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом – они об этом не говорили – министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они говорили только о визите из России", – пожаловался Дональд Трамп.