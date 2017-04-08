У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии

Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек.

В ответ на обвинения Запада Москва и Дамаск отрицают, что ответственность за эту трагедию лежит на сирийском президенте Башаре Асаде. Вопрос остается открытым: кто мог быть заинтересован в совершении этого преступления? Глава центра по исследованию арабского мира в университете Майнца Гюнтер Майер считает, что газовая атака выгодна только вооруженным оппозиционным группам. "Они прижаты к стенке, и у них фактически нет никаких шансов дать военный отпор режиму, – заявил он. – И, как показывает недавняя реакция президента США Трампа, такие акции позволяют им вновь заручиться поддержкой противников Асада".



Как напоминает dw.com, еще в 2012 году экс-президент США Барак Обама предупреждал, что, если режим Асада применит отравляющий газ, Вашингтон вмешается в происходящее в Сирии. На практике это заявление означает "приглашение противников Асада к осуществлению газовой атаки, ответственность за которую впоследствии можно возложить на режим Асада", считает Майер.

То, что вооруженная сирийская оппозиция может проводить химические атаки, еще три года назад рассказывал занимающийся расследованиями американский журналист Сеймур Херш. Тогда он приводил цитаты из документов разведывательного управления Минобороны США. Из них следовало, что в распоряжении сирийской террористической группировки "Фронт ан-Нусра" (организация запрещена в России – Прим. ред.) был нервнопаралитический газ зарин.

О химическом оружии "Фронта ан-Нусра", которое упоминается в документах разведуправления, на данный момент ничего не известно. Однако как установили турецкие медики, проводивших вскрытие жертв газовой атаки в Хан-Шейхуне, во время этого нападения снова использовался зарин.

Сама группировка "Фронт ан-Нусра" – бывшее сирийское подразделение запрещенной в России "Аль-Каиды", летом прошлого объявившее о разрыве с этой террористической организацией – самая весомая повстанческая группа в сирийской провинции Идлиб, подчеркнул Гюнтер Майер. Она объединилась в Идлибе с другими джихадистами и теперь создает там влиятельнейшую группу исламистов, – добавил эксперт. – Это означает, что ведущую роль в Идлибе де факто играет "Аль-Каида", представленная "Фронтом ан-Нусра".

Сеймур Херш попытался доказать, что газовая атака в пригороде Дамаска Гуте в августе 2013 года, в которой обвиняют армию Асада, на самом деле была акцией боевиков. Ее цель, считает он, состояла в том, чтобы втянуть США в войну против сирийского лидера, создав впечатление, что правительственные войска якобы перешли обозначенные президентом Обамой границы невмешательства в конфликт.

Эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс рассказал, как в конце августа 2013 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер удерживал Обаму от нанесения ракетного удара по Сирии. Тогда Клэпперу удалось убедить американского президента в невиновности Асада в химатаке. В качестве одного из доказательств он использовал анализ взятых в Гуте проб зарина. Результаты этого анализа показали, что газ, следы которого были обнаружены в пригороде Дамаска, имел иной состав, нежели вещества, находившиеся в распоряжении сирийской армии. К тому же газовая атака в Гуте пришлась на время, когда в стране находились с проверкой инспекторы ООН по химическому оружию.

Гюнтер Майер отметил, что в Сирию они прибыли по требованию президента Асада после газовой атаки 2013 года к северу от Алеппо. Среди погибших тогда был и солдаты сирийской армии. С помощью проверяющих из ООН сирийский президент хотел найти ответственных за ту атаку, отметил Майер. "Бессмысленно ожидать, что власти будут проводить подобную атаку именно тогда, когда в стране находится комиссия", – уверен он.

Бывший инспектор ООН по оружию Ричард Ллойд и экс-советник главнокомандующего ВМС США Теодор Постол также сомневаются, что ответственность за химатаку в августе 2013 года лежит на Башаре Асаде. В совместном отчете они отметили, что обстрел Гуты химическими боеприпасами мог вестись с территорий, подконтрольных боевикам.

Отметим, что к моменту атаки в Гуте в распоряжении Сирии было около 600 тонн химикатов для изготовления зарина и иприта. Эти компоненты химического оружия, напомнил Майер, служили противовесом израильскому 200 ядерных боеголовок на вооружении Израиля. В августе 2014 года США заявили о полном уничтожении химоружия в Сирии.

Что касается Асада, то главный вопрос – зачем сирийскому лидеру сознательно настраивать против себя мировую общественность именно в тот момент, когда она, похоже, начала смиряться с его пребыванием у власти? И этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закономерен, но США и их союзники не хотят и не торопятся на него отвечать.