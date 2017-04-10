Южная Осетия решила вернуться в Россию

Южная Осетия намерена провести референдум о вхождении в состав России. Перспективы организации плебисцита обсудит с Москвой победивший на президентских выборах Анатолий Бибилов.

Южная Осетия продолжит обсуждать с Россией возможность референдума по вступлению в ее состав. С таким заявлением выступил спикер парламента республики Анатолий Бибилов. По предварительным данным, он лидирует на президентских выборах.

"Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа (с двадцатых годов прошлого века)", – сказал Бибилов. Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины живут "в разных политических единицах" – и "считают это абсолютно неправильным". "В любом случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", – подчеркнул Бибилов.

Еще перед выборами спикер парламента заявлял, что отношения с Россией продолжат и дальше укрепляться, а межгосударственные договоренности будут выполняться. По данным Центральной избирательной комиссии республики, Бибилов набирает в первом туре 57,98% голосов, передает РИА Новости.

Параллельно с выборами президента проходил референдум о возврате республике исторического наименования. Присвоение Южной Осетии названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, сообщила глава ЦИК Белла Плиева. "По референдуму – за проголосовали 78%, против – 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные. Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.

Осетию разделили на две части в 1922 году. Северная Осетия вошла в состав РСФСР, Южная – в состав Грузинской ССР.