На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России).

Представитель Радикальной партии призвал украинское правительство оказать "политическую, информационную и военную поддержку чеченскому подполью". По его словам, "подвиг" террористов должен стать примером для "украинских воинов".

"Вчера шестеро героев погибли, забрав с собой в могилу шестерых московских оккупантов", – заявил на заседании Верховной рады Игорь Мосийчук. При этом он призвал "вольные народы" к борьбе против России.

Между тем в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии прокомментировали нападение террористов на военную часть в Чечне, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что шестеро погибших солдат "до конца выполнили свой воинский долг".

"Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан", – заявили в департаменте. По словам представителя ведомства, трагедия в Чечне показывает, что Росгвардия находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом".

Напомним, в Наурской станице Чечни террористы напали на пункт полка Росгвардии. В результате трагедии погибли шестеро бойцов, еще трое были ранены. Глава республики Рамзан Кадыров предположил, что боевики хотели захватить хранящееся на базе оружие.