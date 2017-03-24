На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне
Представитель Радикальной партии призвал украинское правительство оказать "политическую, информационную и военную поддержку чеченскому подполью". По его словам, "подвиг" террористов должен стать примером для "украинских воинов".
"Вчера шестеро героев погибли, забрав с собой в могилу шестерых московских оккупантов", – заявил на заседании Верховной рады Игорь Мосийчук. При этом он призвал "вольные народы" к борьбе против России.
Между тем в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии прокомментировали нападение террористов на военную часть в Чечне, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что шестеро погибших солдат "до конца выполнили свой воинский долг".
"Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан", – заявили в департаменте. По словам представителя ведомства, трагедия в Чечне показывает, что Росгвардия находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом".
Шесть боевиков ликвидированы при нападении на часть Росгвардии в Чечне https://t.co/vz9GYxpv3s #Россия #Чечня #росгвардия #RT pic.twitter.com/tqD2AVdGEM— Россиянин (@Pestriy2016) 24 марта 2017 г.
Напомним, в Наурской станице Чечни террористы напали на пункт полка Росгвардии. В результате трагедии погибли шестеро бойцов, еще трое были ранены. Глава республики Рамзан Кадыров предположил, что боевики хотели захватить хранящееся на базе оружие.
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