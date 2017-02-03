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Премьер обматерил своего министра

Богуслав Соботка. Фото: GLOBAL LOOK press/Ye Pingfan
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка допустил себе некоторые вольности, обвинив одного из министров своего правительства в неуплате налогов. Глава правительства использовал нецензурное слово, отчитывая министра в Facebook.
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Премьер обвинил министра финансов Андрея Бабиша в том, что он обманул налоговую систему страны, избежав уплаты фискальных сборов. "Андрей Бабиш основательно ... (нецензурный глагол, синонимичный слову "обманул") чешское государство", – написал премьер на своей странице в Facebook. Премьер назвал члена своего кабинета лицемером, уклоняющимся от уплаты налогов и одновременно изображающим борьбу с этим явлением в обществе.

Министр финансов ответил ему и предположил, что такая реакция, вероятно, является новым способом общения премьер-министра. Между тем, известно, что состояние Андрея Бабиша оценивалось в 2016 году в два с половиной миллиарда долларов.

Многие пользователи, читающие сообщения премьера в Facebook, подумали, что аккаунт главы правительства взломали хакеры, но он сам развеял эти подозрения, написав в другой социальной сети: "Мой аккаунт в Facebook действительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть", – пояснил премьер в Twitter.

Чешские политологи утверждают, что столь резкое высказывание обычно сдержанного в выражениях Соботки связано с предстоящими осенью в Чехии парламентскими выборами, пишет ТАСС.

Отметим, что в России сегодня, 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Судя по опросу, проведенному исследовательским центром SuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологи объясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом.

3 февраля 2017, 20:05

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