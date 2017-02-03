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Премьер обматерил своего министра
Министр финансов ответил ему и предположил, что такая реакция, вероятно, является новым способом общения премьер-министра. Между тем, известно, что состояние Андрея Бабиша оценивалось в 2016 году в два с половиной миллиарда долларов.
Многие пользователи, читающие сообщения премьера в Facebook, подумали, что аккаунт главы правительства взломали хакеры, но он сам развеял эти подозрения, написав в другой социальной сети: "Мой аккаунт в Facebook действительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть", – пояснил премьер в Twitter.
Чешские политологи утверждают, что столь резкое высказывание обычно сдержанного в выражениях Соботки связано с предстоящими осенью в Чехии парламентскими выборами, пишет ТАСС.
#Хакеры выкрали данные из почты МИД Чехии https://t.co/0rnCywgGI2#новости #Чехия pic.twitter.com/ydlCY5wOUK— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 31 января 2017 г.
Отметим, что в России сегодня, 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Судя по опросу, проведенному исследовательским центром SuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологи объясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом.
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