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Политика

Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост

Мехрибан и Ильхам Алиевы. Фото: GLOBAL LOOK press\ Bernd Thissen
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первым вице-президентом республики. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 21 февраля.
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Как сообщается на официальном сайте лидера Азербайджана, ранее под председательством Алиева состоялось заседание Совета безопасности страны. На нем глава государства представил первого вице-президента. 

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Соответствующим указом отмечается, что новое назначение произведено на основе Конституции Азербайджана. Теперь эффектная супруга президента, Мехрибан Алиева, должна будет взять на себя полномочия главы государства, если тот не сможет исполнять свои обязанности.   

Отметим, что 52-летняя жена азербайджанского лидера входит в список самых красивых первых леди мира. Ей удалось сохранить точеную фигуру, а ее роскошным волосам могут позавидовать многие девушки. Однако Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря привлекательности. Она воспитывает троих детей, а также занимается общественной деятельностью. 

Мехрибан родилась в одной из самых уважаемых семей Азербайджана. В 1983 году, будучи студенткой медицинского университета, который, к слову, окончила с красным дипломом, она вышла замуж за будущего лидера государства Ильхама Алиева.   

Автор: Светлана Сидорчук21 февраля 2017, 13:11

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