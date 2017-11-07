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Политика

Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"

Иосиф Сталин. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили рассказал, что его предок был вождем поневоле. Он считает, что в СССР не было единоличной диктатуры.
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По словам потока знаменитого генералиссимуса, все решения принимал не лично Сталин, а коллектив – Центральный аппарат партии, 70 человек. "Вот этот орган и был диктатором, а не Сталин. Но именно Сталин считался вождем", – приводит слова проживающего в Грузии Якова Джугашвили Pravda.ru.  Он считает, что его знаменитый прадед считался вождем, потому что был "умнее, честнее, справедливее и работоспособнее" всех остальных членов бюро партии.

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"Сталина сделали вождем эти качества его личности, а не властная должность, которой у него не было до мая 1941 года, или как пишет какой-то кретин-исследователь: "Сталин стал вождем по воле случая", - заявил Джугашвили.

Кроме того, он считает, что Сталин был вождем поневоле – ему приходилось убеждать членов ЦК в правильности предлагаемых им решений. "Да, действительно большинство предложений Сталина принималось большинством членов ЦК на "ура". Во-первых, это избавляло их от необходимости самим вникать в суть возникающих вопросов (зачем самому думать, когда уже есть "рабочая лошадка" Сталин?), а во-вторых, они не касались их личной карьеры", – рассказывает Джугашвили.

По его словам, именно партийная верхушка развязала репрессии, которые потом получат название сталинских. Якобы, это было сделано после того, как Коба выдвинул тезис о том, что власть в стране нужно делать по-настоящему коммунистической. Яков Джугашвили уверен, что его прадед хотел покончить с диктатурой партии и передать власть народу Советов.

Яков Джугашвили назван так в честь деда – сына Сталина от первой жены Екатерины Сванидзе. Первый Яков Джугашвили погиб в немецком плену, но еще до войны успел продолжить род. У него появился сын Евгений, который всю свою жизнь связал в армии, а в старости написал книгу под названием "Мой дед Сталин. Он святой". Евгений Яковлевич был отцом Якова Джугашвили.

Автор: Михаил Войцеховский7 ноября 2017, 22:06

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