Названа причина смерти внука Сталина

В Центральном академическом театре Российской армии сообщили причину смерти внука Иосифа Сталина Александра Бурдонского. У известного режиссера были проблемы с сердцем.

"Сегодня ночью Александр Васильевич скончался", – сообщили "Интерфаксу" в театре, где работал режиссер. Александр Бурдонский с 1972 года служил в Театре Российской армии. Здесь он получил звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985 год) и народного артиста России (1996 год).

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Коллеги выражают соболезнования по поводу горького события. Первой высказалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

"Ушел человек, который знал о театре все. Александр Васильевич был настоящим трудоголиком. Его репетиции были не просто профессиональными занятиями, а и жизненными размышлениями. Он много воспитал молодых актеров, которые его обожали. Уход Бурдонского – огромная потеря для театра, а для меня это личное горе. Когда умирают родители, наступает сиротство, а у меня с уходом Александра Васильевича наступило сиротство актерское", – цитирует Чурсину РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, Александр Васильевич Бурдонский родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве (ныне – Самара). В 1951-1953 годах учился в Калининском суворовском училище. Пройдя актерский курс при театре "Современник" у Олега Ефремова, в 1966-м поступил на режиссерское отделение ГИТИСа к Марии Кнебель.

Александр Бурдонский скончался вечером 23 мая в больнице после тяжелой болезни. Причина смерти – проблемы с сердцем.

