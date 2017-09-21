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Политика

Керченский мост стал трагедией для Порошенко

Фото: most.life
Строительство моста через Керченский пролив – настоящая беда для нынешних украинских властей во главе с президентом Петром Порошенко. Об этом заявил политический аналитик Сергей Моисеев.
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"То, что Крым соединяется с Россией через мост, конечно, для них (властей в Киеве. – Прим. ред.) в какой-то степени трагедия", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда". По его словам, политическое руководство Украины до последнего не верило, что Россия построит мост на Крымский полуостров.

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Напомним, в конце августа были завершены работы по установке первой арки Крымского моста – железнодорожной. Ее вес составляет шесть тысяч тонн, а длина – 227 метров. Рабочие при помощи уникального оборудования подняли гигантский объект на 35-метровую высоту над уровнем моря. После этого начался окончательный монтаж на фарватерных опорах.

В настоящий момент готовится к транспортировке автомобильная арка Керченского моста. Строители приступили к ее перемещению в зону погрузки на плавучие опоры. Установка арки планируется на конец сентября-начало октября, в зависимости от погодных условий.


Протяженность Керченского моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, – 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года за счет средств федерального бюджета. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на конец 2018 года, а железнодорожного – на декабрь 2019 года.

Власти Украины и экспертное сообщество Незалежной ранее неоднократно заявляли, что Керченский мост "невозможно построить", ссылаясь на сложные геологические условия в этом районе. Тем не менее некоторое время назад в Киеве фактически признали существование моста объективной реальностью, отметив, что он угрожает судоходству в Азовском и Черном морях. Кроме того, заявили на Украине, окончание строительства приведет к серьезным убыткам для портов Бердянска и Мариуполя.

"Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу", – заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов.

Автор: Иван Поляков21 сентября 2017, 17:00

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