Европа предъявила жесткий ультиматум Порошенко

Президент Украины получил нагоняй от посла Евросоюза Хьюга Мингарелли. Петру Порошенко уже в который раз посоветовали бороться с коррупцией, а не изображать это.

На ежегодном заседании членов Европейской бизнес-ассоциации Мингарелли предъявил ультиматум украинскому лидеру, сообщает РИА ФАН. "Вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции на Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан", – сказал посол Евросоюза на Украине.

Дипломат напомнил президенту, что Киев должен до конца этого года создать антикоррупционный суд. "Для этого не нужно создавать никакие рабочие группы. Просто примите рекомендации Венецианской комиссии", – отметил посол и предупредил, что в противном случае Украина останется без поддержки Европы.

Напомним, что Брюссель неоднократно предупреждал Киев о необходимости борьбы с коррупцией – подобные мантры звучат постоянно, но президент Украины их как будто не слышит. Во всех своих бедах Петр Порошенко и его окружение традиционно винят Москву.

России тоже досталось от Европы за воссоединение с Крымом – американские и европейские санкции действуют уже более трех лет. Но сегодня, 27 ноября, появилась информация, что Совет Европы рассматривает возможность их отмены.

Предсказуемым в этой связи стало заявление украинских властей, которые выступили категорически против. По словам одного из представителей Киева, есть риск, что Москва станет шантажировать организацию, это в итоге вызовет отмену санкций со стороны Евросоюза. На Украине уверены, что это действие "станет первой дырой в стене" ЕС.