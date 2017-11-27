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Политика

Европа предъявила жесткий ультиматум Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Президент Украины получил нагоняй от посла Евросоюза Хьюга Мингарелли. Петру Порошенко уже в который раз посоветовали бороться с коррупцией, а не изображать это.
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На ежегодном заседании членов Европейской бизнес-ассоциации Мингарелли предъявил ультиматум украинскому лидеру, сообщает РИА ФАН. "Вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции на Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан", – сказал посол Евросоюза на Украине.

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Дипломат напомнил президенту, что Киев должен до конца этого года создать антикоррупционный суд. "Для этого не нужно создавать никакие рабочие группы. Просто примите рекомендации Венецианской комиссии", – отметил посол и предупредил, что в противном случае Украина останется без поддержки Европы.

Напомним, что Брюссель неоднократно предупреждал Киев о необходимости борьбы с коррупцией – подобные мантры звучат постоянно, но президент Украины их как будто не слышит. Во всех своих бедах Петр Порошенко и его окружение традиционно винят Москву.

России тоже досталось от Европы за воссоединение с Крымом – американские и европейские санкции действуют уже более трех лет. Но сегодня, 27 ноября, появилась информация, что Совет Европы рассматривает возможность их отмены.

Предсказуемым в этой связи стало заявление украинских властей, которые выступили категорически против. По словам одного из представителей Киева, есть риск, что Москва станет шантажировать организацию, это в итоге вызовет отмену санкций со стороны Евросоюза. На Украине уверены, что это действие "станет первой дырой в стене" ЕС.

Автор: Александр Комаров27 ноября 2017, 14:15

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