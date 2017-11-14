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Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президенту Украины Петру Порошенко невыгодно разрывать дипломатические отношения с Россией. По словам политолога Олега Соскина, дело в том, что российская экономика слишком тесно интегрирована в "хозяйственное тело" Украины, а потому любой разрыв будет крайне болезненным для Киева.
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По словам эксперта, украинские власти прекрасно осознают, что если они пойдут на разрыв дипломатических отношений, то им придется уже в открытую вести враждебные действия против России. "На двух стульях не усидишь", – цитирует Соскина НСН.

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Текущий уровень взаимоотношений с Москвой устраивает Порошенко, полагает аналитик. "Идет огромная контрабанда с неконтролируемых территорий, идут огромные товарные потоки, финансовая система работает", – сказал он. Поэтому когда дошло до возможности реального разрыва отношений между двумя странами, в Киеве поняли, что заигрались. "Порошенко всегда так действует", – добавил Соскин.

Аналитик уверен: разрыв дипотношений с Россией создаст для Украины серьезные проблемы и с другими соседними государствами, прежде всего с Белоруссией. Под угрозу будут поставлены экономические отношения и с другими странами Евразийского союза, которые идут по пути интеграции с Москвой, но в то же время поддерживают довольно тесные связи с Киевом. 


Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что в скандальном законопроекте о реинтеграции Донбасса, рассматриваемом Верховной радой, предусмотрен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Однако позже депутаты опровергли эту информацию. Тем не менее такая мера в стенах украинского парламента все-таки обсуждалась.

Во вторник, 14 ноября, в комитете Верховной рады по вопросам нацбезопасности договорились отказаться от упоминания о разрыве дипотношений с Москвой в контексте законопроекта по Донбассу. Сам нормативно-правовой акт подразумевает признание России "страной-агрессором", а также отказ Киева от приоритета минских соглашений в деле урегулирования ситуации в регионе.

Автор: Иван Поляков14 ноября 2017, 19:12

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