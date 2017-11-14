Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"

Разрыв дипломатических отношений с Россией равноценен самоубийству. К такому выводу пришли в Верховной раде. Автор поправки к закону о "реинтеграции Донбасса" признал, что его идею в законопроект так и не внесли.

Если Киев пойдет на такой необдуманный шаг, как прекращение украинско-российских отношений, Москва тут же использует это в своих целях, уверен депутат Верховной рады, замглавы крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. По его мнению, это будет просто самоубийством.

"Фактически уровень отношений с Россией сейчас на самым низком уровне, но если Украина по своей инициативе разорвет эти отношения совсем, это будет использовано Россией как выход Украины из переговоров, из минского процесса и дипломатического пути решения конфликта", – заявил Гончаренко. Депутат убежден, что этого делать не стоит "после стольких приложенных усилий" по урегулированию конфликта в Донбассе.

О том, что Верховная рада намерена принять поправки в закон о "реинтеграции Донбасса", прекращающие общение со "страной-агрессором", сообщил ранее нардеп от той же фракции "БПП" Иван Винник. Планировалось, что проект нормативного акта рассмотрят во втором чтении в ноябре. Депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук отмечал, что поправка уже подана в профильный комитет.

Теперь же и сам Винник признал, что члены комитета ВР по вопросам нацбезопасности решили не упоминать о разрыве дипотношений с Россией в документе, сообщает телеканал "112 Украина". "Мы обсуждали этот вопрос на рабочих группах и приняли решение, что вопрос дипломатических отношений – это исключительно полномочия исполнительной ветви власти. А поэтому, руководствуясь Конституцией Украины и независимостью ветвей власти, мы приняли решение, что мы не будем говорить кабинету министров, как ему выполнять меры, связанные с фактом признания России агрессором", – сказал Винник.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады рассчитывали после принятия скандальных поправок еще и заработать. Они собирались закрыть Украинский культурный центр в Москве, надеясь выручить от продажи здания на Арбате не менее 70 миллионов долларов. А Москва должна была закрыть Российский центр науки и культуры, расположенный на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.