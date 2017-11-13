Кто отправит Порошенко на покой

Вашингтон найдет замену Петру Порошенко, если тот прекратит войну в Донбассе. Так считает глава ДНР Александр Захарченко.

Глава самопровозглашенной республики уверен, что Америке необходимо военное противостояние на юго-востоке Украины. "Если Порошенко тут войну вести не будет, то выступает Мишико со своими палаточниками и говорит: "Петя, ты не прав. Если ты не будешь воевать, то это сделаю я", – заявил руководитель Донецкой республики Захарченко, добавив, что в случае смены власти в Киеве политический курс останется прежним: война в Донбассе и подавление инакомыслящих, пишет Lenta.ru.

Между тем прорвавшийся с боем на Украину Михаил Саакашвили, о котором упомянул Захарченко, заявил о намерении каждую неделю устраивать протестный марш у здания администрации президента. Политик пригрозил, что Петр Порошенко лишится власти к Новому году, если мнение активистов не будет услышано.

"Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить!" – добавил лидер "Движения новых сил".

Антипрезидентские настроения зреют на Украине уже давно, но пока не перерастают в массовые акции протеста. 23 октября депутат Верховной рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти Петра Порошенко произойдет до Нового года. По его мнению, для этого достаточно участия в акциях протеста 500 ветеранов боевых действий в Донбассе.

Напомним, 12 ноября в Киеве прошел "Марш возмущенных", организованный Михаилом Саакашвили. Правда, в шествии приняли участие всего 400 человек. Протестующие требовали принять закон об импичменте президента, создать независимый антикоррупционный суд и лишить народных депутатов неприкосновенности.

При этом на Украине все чаще раздаются призывы к обострению ситуации в Донбассе. На прошлой неделе депутат Верховной рады, основатель одного из полков Нацгвардии Андрей Билецкий заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию.

Ранее другой депутат и ярый националист Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Причем основатель "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) заявил, что помогут в этом миротворцы. Идея их ввода в регион широко обсуждается в последние месяцы.