Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН

В Крыму ответили на очередную антироссийскую резолюцию, которую внесла в ООН Украина. На полуострове заявили, что подобными документами Киев фактически заявляет о поддержке экстремизма.

Один из пунктов украинской резолюции затрагивает судьбу запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа". Киев требует, чтобы Москва сняла соответствующий запрет.

По словам вице-премьера Республики Крым Дмитрия Полонского, слова которого приводит RT, по такому же принципу украинские власти могли бы вступиться за "Исламское государство" ("ИГ", "ИГИЛ", "ДАИШ", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) и другие экстремистские группировки.

Также заместитель главы республиканского правительства раскритиковал содержащееся в резолюции требование обеспечить обучение школьников полуострова на крымскотатарском и украинском языках. Родители учащихся, по словам Полонского, и так вправе самостоятельно выбирать язык обучения, никакой дискриминации по языковому и другим признакам на полуострове нет.

"А существует ли желание у крымчан обучаться на том или ином языке – это другой вопрос", – сказал чиновник. Поэтому, подчеркнул он, делая подобные заявления, украинские власти нагло лгут, преследуя исключительно политические цели.

Напомним, Киев в среду, 1 ноября, внес в третий комитет Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Помимо отмены запрета "Меджлиса крымскотатарского народа" и обеспечения населения полуострова обучением на украинском и крымскотатарском языках, в документе содержится положение о доступе на территории Крыма ряда международных организаций. Голосование по резолюции запланировано на середину ноября.





В Киеве регулярно отмечаются оторванными от реальности и откровенно неадекватными заявлениями по Крыму. Фантомная боль по потере полуострова продолжает преследовать украинскую власть спустя уже почти четыре года после его исторического воссоединения с Россией.

Одним из главных генераторов всевозможного политического бреда на Украине является так называемое министерство оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава сего ведомства Георгий Тука периодически выступает с одним другого нелепее заявлениями, в которых проклинает Россию и грозится "вот-вот" вернуть полуостров под власть Киева.

Украина мечтает вернуть Крым и именно для этого перекрыла воду, взрывала ЛЭП, а теперь взрывает газопроводы в Крыму. Крымчане оценят. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 ноября 2017 г.

Осеннее обострение и сопутствующие ему симптомы не обошли стороной и Туку. Глава фейкового министерства обозначил рецепт возвращения полуострова под власть Киева. Для этого, заявил он, необходимо уничтожить Россию как государство. Какими способами и кто это будет делать, чиновник не уточнил.

Тем не менее хотелось бы, чтобы, несмотря на весь творящийся в Незалежной беспросветный ужас, тамошние политики и чиновники все-таки посмотрели на мир объективно, а не через призму своих нездоровых фантазий, и сняли бы наконец розовые очки под названием "заграница нам поможет". Ну или хотя бы завязывали с неуемным употреблением алкоголя или чего посерьезнее.

