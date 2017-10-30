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На Украине размечтались о захвате Крыма Турцией

Фото: GLOBAL LOOK press\Andrey Nekrasov
Лидер украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок считает, что Турция намеревается захватить Крым. Об этом политик заявил во время интервью на крымском телеканале NewsOne.
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Тягнибок считает, что Турция не просто так освободила двух высокопоставленных членов запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. По мнению политика, это доказывает, что Стамбул намеревается прибрать к рукам полуостров.

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"Турция все-таки имеет виды на Крым. Они считают это своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом – через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе – могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства", – заявил Тягнибок.

Несмотря на то что такая версия больше похожа на фантазии, по словам политика, он очень обеспокоен таким вариантом развития событий. "Наперед могу вам сказать, что это может быть очень опасно, эти заявления нынешней нашей власти, которая не думает о завтрашнем дне, когда в мае этого года Порошенко объявил о том, что дал поручение Конституционной комиссии и начал процесс изменений в Конституцию относительно предоставления Крыму национальной автономии крымских татар. Я очень переживаю, чтобы это не переросло завтра в тот процесс, что мы, вернув от Кремля эту территорию, фактически могли ее снова потерять", – добавил Тягнибок.

Напомним, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были приговорены в России к тюремным срокам. Первый получил восемь лет лишения свободы за организацию беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, а Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения за совершение публичных действий, направленных на изменение территориальной целостности. 25 октября Чийгоз и Умеров были переданы Турции. 

Автор: Михаил Войцеховский30 октября 2017, 19:13
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