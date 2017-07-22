Глава Приднестровья отбил провокацию украинских журналистов

Украинские журналисты устроили провокация во время общения с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Они потребовали у него публично определить территориальную принадлежность Крыма. Напомним, Киев до сих пор не может смириться с потерей российского полуострова и регулярно устраивает травлю политикам и общественным деятелям, которые отказываются закрывать глаза на реальное положение дел.

Вадим Красносельский провокацию украинских журналистов отбил, не став отвечать на их вопрос прямо. "По Конституции Украины, это территория, бесспорно, украинская. А согласно Конституции Российской Федерации, Крым – это территория Российской Федерации. Ну что тут поделать?", – цитируют его РИА Новости.

"Вопрос о том, чей Крым, – это следствие, а причина в ином. О причинах я говорил. Это – геополитическая катастрофа, которая произошла вследствие столкновения интересов двух держав", – добавил глава Приднестровья.