Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Киевский суд приказал обыскать Путина
Экс-президент обвиняется на Украине в обращении за военной помощью к России во время событий января-февраля 2014 года, когда он был отстранен от власти в результате государственного переворота. По заявлению следователя, Янукович самоустранился от своих обязанностей главы государства, после чего якобы обратился с письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой помочь ему восстановить свою власть в Киеве.
Как сообщается, украинские следователи хотят найти этот документ, который бы подтвердил призыв Януковича к иностранному вмешательству и дал бы дополнительные основания для его уголовного преследования. Что касается реакции российской стороны, то она пока не последовала. Сам же вопрос об обыске должен быть решен в течение последующих 30 дней.
Напомним, в начале прошлого года на фоне обострения ситуации на Донбассе Верховная рада Украины большинством голосов признала Россию "страной-агрессором". Затем Киев обратился к международным организациям с требованием поддержать решение украинского парламента.
Вскоре после этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие данного решения – очередной акт информационной войны против России. При этом она отметила, что все обвинения Киева в адрес Москвы бессмысленны и необъективны.
"Агрессоры – это те, кто развязал гражданскую братоубийственную войну, кто убивает женщин, детей и стариков, кто из тяжелого вооружения бомбит населенные пункты, уничтожает жилые дома, школы, больницы, устраивает блокаду юго-востока", – сказала тогда парламентарий.
В 2015 году более 65000 граждан Украины получили российские паспорта.— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 27 октября 2016 г.
Почему, если Россия - "страна-агрессор"? Укры, можете это объяснить?
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