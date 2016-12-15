На Украине санкционировали задержание Януковича

Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего президента страны Виктора Януковича. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в ходе заседания по делу опального политика.
О решении суда сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.
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