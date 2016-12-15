Януковичу приготовили расстрел на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал о предпринятой попытке его устранения после государственного переворота февраля 2014 года. Это заявление политик сделал в Дорогомиловском суде Москвы в четверг, 15 декабря.

По словам экс-президента, на его кортеж было совершено нападение 23 февраля 2014 года. Он заявил, что его охрана обнаружила несколько засад, где Януковича поджидали вооруженные люди. "Потом засада была обнаружена на границе Донецкой и Запорожской области, передовая группа обнаружила вооруженную засаду. Один из гаишников сообщил моей охране, что нас "ждут", что дана команда остановить кортеж президента, расстрелять всех, никого в живых не оставлять", – заявил Янукович.

Соответствующее заявление было сделано политиком в рамках инициированного бывшим депутатом Верховной рады Владимиром Олейником судебного разбирательства. Экс-парламентарий требует признать события февраля 2014 года государственным переворотом.

Виктор Янукович выступает в по этому делу в качестве свидетеля. "Война, которая была решена представителями нынешней власти – это грубые нарушения прав человека, Конституции Украины!" – сказал бывший глава украинского государства.

Сам Олейник заявил, что люди, которые совершали государственный переворот "растоптали Конституцию Украины". При этом экс-депутат признался, что протестные настроения на Евромайдане подогревались средствами массовой информации, получавшими финансирование из-за рубежа. В частности, через фонды американского миллиардера Джорджа Сороса.





Как сообщил ранее в своем официальном заявлении Олейник, к процессу планируется привлечь также экс-премьера Николая Азарова, бывшего главу МВД Александра Захарченко, а также нынешнего президента Украины Петра Порошенко.



