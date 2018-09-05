Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото

Жена нападающего сборной Украины и турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Артема Кравца Анна – девушка с выдающимися внешними данными, которые она не стесняется демонстрировать всему миру. Красотка снимается в откровенных фотосессиях и просто регулярно радует своих подписчиков в Instagram кадрами, на которых ее прикрывает самый минимум одежды.
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