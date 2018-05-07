Самые странные участники конкурса "Евровидение"

6 мая в Лиссабоне, Португалия, начал свою работу 63-ий Международный конкурс песни "Евровидение-2018". Торжественное открытие состоялось в Музее искусства, архитектуры и технологии. Чтобы запомниться общественности, некоторые артисты выбрали странные образы, которые продемонстрировали на голубой ковровой дорожке.
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