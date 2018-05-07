Как проходила инаугурация президента России

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Кремле. На инаугурацию было приглашено рекордное количество гостей – пять тысяч человек. Среди них – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представители регионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, а также представители религиозных конфессий страны.
Новшество этого года – приглашение на инаугурацию молодежи. Это около 250 волонтеров из избирательного штаба Владимира Путина. Кроме того, на церемонии присутствовали известные российские актеры и спортсмены.
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