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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 9, 2018
просмотры: 123

Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке

567

Во Франции в ночь с 8 на 9 мая открылся71-й Каннский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошлись мировые звезды кино.

Наряды некоторых знаменитостей вызвали много вопросов. Например, внешний вид 24-летней модели Шантель Джеффрис признали нелепым: она появилась на публике почти топлес. Грудь прикрывали тонкие полоски ткани. Другие яркие снимки с торжественного открытия – в нашем фоторепортаже.

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