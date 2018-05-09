Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке

Во Франции в ночь с 8 на 9 мая открылся71-й Каннский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошлись мировые звезды кино.
Наряды некоторых знаменитостей вызвали много вопросов. Например, внешний вид 24-летней модели Шантель Джеффрис признали нелепым: она появилась на публике почти топлес. Грудь прикрывали тонкие полоски ткани. Другие яркие снимки с торжественного открытия – в нашем фоторепортаже.
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