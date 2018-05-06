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Май 6, 2018
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"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп

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Знаменитому продюсеру и композитору Максиму Фадееву исполнилось 50 лет. За долгие годы карьеры он успел взрастить множество звезд отечественного шоу-бизнеса.

Среди воспитанников Фадеева – участники "Фабрики звезд", группа SEREBRO, Юлия Савчичева и многие другие. "Детям" продюсера удалось добиться заметных успехов. Dni.Ru собрали лучшие фотографии воспитанников знаменитого композитора.

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