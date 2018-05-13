Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"

В Португалии прошел финал "Евровидения". Победа в конкурсе досталась 25-летней Нетте Барзилай из Израиля. По итогам голосования она получила 529 баллов.
Артистка выступила с необычной песней Toy. Гордая обладательница пышных форм пела, что Барби тоже есть, что сказать. Судя по тексу, это выступление было своего рода протестом против сложившейся в мире тенденции обращать внимание лишь на внешние данные девушек.
Уже известно, что в 2019 году конкурс пройдет в Иерусалиме. Dni.Ru собрали лучшие фотографии израильской Барби и ее соперников.
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