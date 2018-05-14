Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018" Как менялась Алла Пугачева Странная Валерия на шоу Ани Лорак Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Понедельник 14 мая
Лента новостей
17:23
США отработали на Путине дерзкое нападение на Россию
17:18
На юго-востоке Москвы нашли труп младенца
17:15
Лаврову и Шойгу вынесли вердикт
17:09
Топ-5 мужских продуктов
17:02
Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз
17:00
Падшего Кержакова взгрели после разрыва с красавицей-женой
16:45
Федорова раскрыла пять секретов красоты
16:26
Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом
16:18
У Серебрянникова отнимается нога
16:07
Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой
15:55
"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"
15:53
Запад нашел способ сорвать ЧМ-2018 в России
15:38
К чему снится квартира
15:33
Белое вино вызывает рак
15:23
Сорвал большой куш: счастливчик выиграл в лотерею дважды за неделю
15:13
На ТПУ "Рязанская" появится подземный вокзал
15:09
Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука
14:57
Российских журналистов избили на "Евровидении" из-за Самойловой
14:57
Свадьба на миллион в "Доме-2" обернулась скандалом
14:30
Синоптики предупредили москвичей об опасности
14:23
Кобзон публично отказался открывать Крымский мост
14:21
Тутберидзе огласила причину бегства Медведевой
14:08
Запад готовится к захвату Калининграда
14:06
"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
13:57
Брежнева смутила Канны домашней прической
13:51
Легкий метод увеличить пенис без операции
13:51
Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет
13:32
Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке
13:27
Главные опасности летнего отдыха
13:22
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
13:17
17-летний подросток зарезал мать и сестру
13:10
Найден способ излечить человечество от диабета
12:46
Гордон сожалеет о победе СССР в ВОВ: Украине было бы лучше с Гитлером
12:44
В Подмосковье пятилетний мальчик въехал в пруд на велосипеде и умер
12:43
Первый канал объявил о своем переименовании
12:30
За лайки в Instagram будут брать деньги
12:23
В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
12:23
В электродепо "Лихоборы" запустили тестовый поезд
12:14
Москвичи смогут отдохнуть на искусственных островах в Некрасовке
12:11
Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи
11:59
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
11:52
Названа нелепая причина отравления Скрипаля
11:52
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
11:50
Автоледи задавила загоравших у пруда под Москвой
11:47
Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном
11:43
Главные мифы о женственности
11:41
Опубликовано первое видео проезда по путепроводу к Крымскому мосту
11:36
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
11:10
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
11:01
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
"Извинись перед страной!": Возмущенные россияне клянут неудачницу Самойлову
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 14, 2018
просмотры: 123

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

567

Старшей дочери и любимице актера, режиссера и продюсера Никиты Михалкова Анне исполнилось 44 года. Она дебютировала в 1993-м году в документальной ленте своего отца "Анна: От шести до восемнадцати". А повзрослев, разумеется, связала свою жизнь с кино. 

Сегодня параллельно с актерской карьерой Анна занимается работой на телевидении, где ведет популярную детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!". Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке с которым у нее родились два сына и дочь.

поделиться

комментарии

Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"

Завершился главный песенный конкурс планеты

567
567

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Пара наслаждается медовым месяцем

567

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

Певица очень расстроилась из-за того, что не прошла в финал

567

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах

Красавицы блеснули на красной дорожке

567

Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

На Красной площади показали новое вооружение

567
567
567

Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле

Звезды посетили инаугурацию Владимира Путина

567

Как проходила инаугурация президента России

Владимир Путин официально вступил в должность

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Транссексуалы и фрики: победа Израиля на "Евровидении" была назначена сверху

Безногий карлик-гей станет следующим триумфатором
Шоу-бизнес

Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала

Мужчина заказал проведение ДНК-теста

Политика

"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
Лондон опустился до угроз Москве нового уровня
Страшные тайны: Петр Порошенко

Шоу-бизнес

Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом
"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"
Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука
Свадьба на миллион в "Доме-2" обернулась скандалом

Проишествия

В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Шоу-бизнес

Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"

Артистка не получила серьезных травм
Шоу-бизнес

Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке

Примадонна связалась с мужиками в колготках
Общество

Кобзон публично отказался открывать Крымский мост

Певец отправил туда молодежь
Шоу-бизнес

Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука

У телеведущей двойная радость

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года

Фоторепортажи

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru