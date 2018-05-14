Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Старшей дочери и любимице актера, режиссера и продюсера Никиты Михалкова Анне исполнилось 44 года. Она дебютировала в 1993-м году в документальной ленте своего отца "Анна: От шести до восемнадцати". А повзрослев, разумеется, связала свою жизнь с кино.
Сегодня параллельно с актерской карьерой Анна занимается работой на телевидении, где ведет популярную детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!". Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке с которым у нее родились два сына и дочь.
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