Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Старшей дочери и любимице актера, режиссера и продюсера Никиты Михалкова Анне исполнилось 44 года. Она дебютировала в 1993-м году в документальной ленте своего отца "Анна: От шести до восемнадцати". А повзрослев, разумеется, связала свою жизнь с кино.

Сегодня параллельно с актерской карьерой Анна занимается работой на телевидении, где ведет популярную детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!". Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке с которым у нее родились два сына и дочь.