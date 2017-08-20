Баловни судьбы из России развлеклись на яхтах

Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что люди по-разному предпочитают проводить свой отпуск. Так, многие россияне любят отдыхать от своей основной работы на даче, умиротворенно обрабатывая грядки на своем участке или же просто отдыхая за городом, всегда имея возможность устроить посиделки у костра за шашлыком. Кто-то и вовсе остается дома. Некоторые уезжают за границу. Однако есть и такие баловни судьбы, которые могут позволить себе не просто вырваться из шумного города и перебраться поближе к морю, но и делают это с бортов шикарных яхт. В социальных сетях они делятся снимками отдыха. Dni.Ru предлагают посмотреть на на счастливчиков и порадоваться вместе с ними.
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