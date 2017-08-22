Жена Безрукова изменила Куценко

В Кузьминском парке прошли съемки нового фильма режиссера Анны Матисон "Пушин. Виски. Рок-н-ролл". На площадке отметились ее супруг, известный актер Сергей Безруков, актриса Анна Михалкова и их коллега Гоша Куценко. Причем последний ради работы в новом проекте Анны Матисон изменился буквально до неузнаваемости – поправился и обзавелся растительностью на голове.