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Май 25, 2017
просмотры: 123

Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире

567

Известный мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной 2017 года 20-летнюю модель Хейли Болдуин. Отметим, что знойная красотка является дочерью голливудского актера Стивена Болдуина, брата известного актера Алека Болдуина. При этом сама Хейли не считает себя достойной столь почетного титула. "Спасибо, конечно, за столь почетную должность! Вот только б люди знали, какая на самом деле я неуклюжая!" – написала Хейли на своей страничке в социальной сети Instagram.

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