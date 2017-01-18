Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся. Каждый день она встречает и провожает рабочих, а также занимается отловом мышей и крыс.
"Маруся за свои достижения в мышеловстве щедро награждается домашними обедами, которыми с ней делятся строители. После таких совместных трапез, как и полагается вежливой кошке, она всегда благодарит мурлыканьем", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу Мосметростроя.
Сразу после Нового года у Маруси родились пятеро котят. Метростроевцы шутят, что скоро сколотят бригаду кошек, специализирующуюся на отлове грызунов. Желающие приютить пушистых малышей могут сделать это, связавшись с пресс-службой Мосметростроя.
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