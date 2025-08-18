В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии.

В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030» до 14 сентября открыт павильон «Космос». Его посетители могут увидеть достижения отечественной и мировой космической техники, робототехники, науки и инженерии, посетить интерактивные мастер-классы и лекции, а также прокатиться на сапе по искусственной реке.

Павильон имитирует внутреннее пространство космического корабля. Основной зал украшен гигантскими экранами-иллюминаторами, которые формируют на потолке проекции астероидов, галактик и космических объектов. Важным арт-объектом стала шестиметровая парящая ракета, символизирующая стремление человечества к освоению космоса и динамику научно-технического прогресса.

Среди экспонатов – детализированные модели космических кораблей и аппаратов, исторические чертежи ракет и скафандров, показывающих путь от идей Константина Циолковского к современным российским аэрокосмическим технологиям. Особое внимание уделено демонстрациям многофункциональных роботов. Робот-космонавт выступает как гид-рассказчик, робот-собака выполняет разнообразные действия и управляется посетителями, а человекоподобные роботы демонстрируют возможности искусственного интеллекта.

В павильоне проводятся интерактивные мастер-классы и занятия, рассчитанные на посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Участники получат не только теоретические знания, но и практический опыт работы с современными технологиями. В частности, познакомятся с техникой приема спутниковых данных, используя оборудование профессионального разработчика систем спутниковой связи и антенн.

Мастер-классы с нейроиграми базируются на использовании систем биообратной связи, считывающих мозговую активность с помощью специальных нейрообручей. Благодаря показателям мозговой активности и реакции на действия в реальном времени гости учатся регулировать свое психоэмоциональное состояние. Такие занятия успешно применяются для профилактики стресса и повышения эффективности умственной работы у детей и взрослых.

Стоит отметить, что павильон «Космос» сочетает в себе функциональность и эстетическое оформление, отражающее динамичное развитие технологий и городской среды. Здесь есть искусственная река, где можно заняться сапбордингом – современным видом водного спорта, который становится все более популярным в мегаполисах. Павильон и все мероприятия, которые проводятся на данной площадке, можно посетить бесплатно без предварительной регистрации.