Понедельник 18 августа

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"
76

В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии.

В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030» до 14 сентября открыт павильон «Космос». Его посетители могут увидеть достижения отечественной и мировой космической техники, робототехники, науки и инженерии, посетить интерактивные мастер-классы и лекции, а также прокатиться на сапе по искусственной реке.

Павильон имитирует внутреннее пространство космического корабля. Основной зал украшен гигантскими экранами-иллюминаторами, которые формируют на потолке проекции астероидов, галактик и космических объектов. Важным арт-объектом стала шестиметровая парящая ракета, символизирующая стремление человечества к освоению космоса и динамику научно-технического прогресса.

Среди экспонатов – детализированные модели космических кораблей и аппаратов, исторические чертежи ракет и скафандров, показывающих путь от идей Константина Циолковского к современным российским аэрокосмическим технологиям. Особое внимание уделено демонстрациям многофункциональных роботов. Робот-космонавт выступает как гид-рассказчик, робот-собака выполняет разнообразные действия и управляется посетителями, а человекоподобные роботы демонстрируют возможности искусственного интеллекта.

В павильоне проводятся интерактивные мастер-классы и занятия, рассчитанные на посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Участники получат не только теоретические знания, но и практический опыт работы с современными технологиями. В частности, познакомятся с техникой приема спутниковых данных, используя оборудование профессионального разработчика систем спутниковой связи и антенн.

Мастер-классы с нейроиграми базируются на использовании систем биообратной связи, считывающих мозговую активность с помощью специальных нейрообручей. Благодаря показателям мозговой активности и реакции на действия в реальном времени гости учатся регулировать свое психоэмоциональное состояние. Такие занятия успешно применяются для профилактики стресса и повышения эффективности умственной работы у детей и взрослых.

Стоит отметить, что павильон «Космос» сочетает в себе функциональность и эстетическое оформление, отражающее динамичное развитие технологий и городской среды. Здесь есть искусственная река, где можно заняться сапбордингом – современным видом водного спорта, который становится все более популярным в мегаполисах. Павильон и все мероприятия, которые проводятся на данной площадке, можно посетить бесплатно без предварительной регистрации.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 11:28
Фото: mos.ru/ пресс-служба АНО "Комплексное развитие района “Мой район”"
mos.ru✓ Надежный источник

Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки. Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой.

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы. С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения
Объекты некрополя сочетают в себе материальную, духовную и культурную составляющие. Москва бережно относится к историческому наследию, сохраняя для потомков память о прошлом, в том числе о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы и страны в целом.

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Новая набережная в районе Нагатинский Затон получила название «Царская».

На Тверской улице в выходной ограничат движение

На Тверской улице в выходной ограничат движение
В центре города проведут плановую замену асфальта. В ближайшие выходные, с 15 по 18 августа, не будет движения автомобилей на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улице.

