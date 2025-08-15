Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники.

В следующую субботу, 23 августа 2025 года, в столице пройдет уникальное событие – первый Московский транспортный электрофестиваль. Москвичи и туристы могут не только полюбоваться на современную технику, но и сами стать частью экологичного будущего и даже получить шанс выиграть электромобиль.

«Наш первый электрофестиваль – это праздник в поддержку экологичного транспорта, который становится неотъемлемой частью жизни города»,

– пояснил задумку заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что сегодня российская столица является центром развития современного электротранспорта. На маршруты по городским улицам, магистралям и каналам выходят электробусы и электросуда, 80% городского транспорта работает на электрической тяге, расширяется зарядная инфраструктура для электромобилей, как городских, так и личных. Новый электрофестиваль призван популяризировать экологичные виды транспорта.

Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. Участвовать в нем могут все желающие владельцы электромобилей и электромотоциклов, зарегистрировавшиеся на сайте мероприятия. Сбор участников – 23 августа в 9:00 на Зубовской площади. Начало заезда – в 12:00. Маршрут – Садовое кольцо.

Гостей фестиваля ждет парад электромобилей, развлекательная программа и розыгрыш подарков. Главный приз – электромобиль «Москвич-3е». Чтобы испытать удачу, требуется тоже зарегистрироваться на сайте и лично присутствовать на площадке во время розыгрыша. Для посетителей праздника весь день будет открыт фестивальный городок с развлекательной музыкальной программой и фудкортом.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в столице установили 75 электрозарядных станций (ЭЗС) проекта «Энергия Москвы». Они работают более чем в 20 районах столицы. Больше всего новых зарядных станций в этом году появилось в Центральном административном округе (ЦАО).

На текущий момент в Москве зарегистрировано более 17 тысяч электромобилей и работает свыше трех тысяч зарядных станций, расположенных в разных округах и районах города, 350 из которых размещены в рамках проекта «Энергия Москвы». В рамках реализации действующей транспортной стратегии, к 2030 году в столице установят до 35 тысяч станций. Это обеспечит рост количества электромобилей в городе до 320 тысяч, что составляет семь процентов от общего числа легковых машин.