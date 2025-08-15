Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Пятница 15 августа

10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек
Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце
99

Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники.

В следующую субботу, 23 августа 2025 года, в столице пройдет уникальное событие – первый Московский транспортный электрофестиваль. Москвичи и туристы могут не только полюбоваться на современную технику, но и сами стать частью экологичного будущего и даже получить шанс выиграть электромобиль.

«Наш первый электрофестиваль – это праздник в поддержку экологичного транспорта, который становится неотъемлемой частью жизни города»,

– пояснил задумку заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что сегодня российская столица является центром развития современного электротранспорта. На маршруты по городским улицам, магистралям и каналам выходят электробусы и электросуда, 80% городского транспорта работает на электрической тяге, расширяется зарядная инфраструктура для электромобилей, как городских, так и личных. Новый электрофестиваль призван популяризировать экологичные виды транспорта.

Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. Участвовать в нем могут все желающие владельцы электромобилей и электромотоциклов, зарегистрировавшиеся на сайте мероприятия. Сбор участников – 23 августа в 9:00 на Зубовской площади. Начало заезда – в 12:00. Маршрут – Садовое кольцо.

Гостей фестиваля ждет парад электромобилей, развлекательная программа и розыгрыш подарков. Главный приз – электромобиль «Москвич-3е». Чтобы испытать удачу, требуется тоже зарегистрироваться на сайте и лично присутствовать на площадке во время розыгрыша. Для посетителей праздника весь день будет открыт фестивальный городок с развлекательной музыкальной программой и фудкортом.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в столице установили 75 электрозарядных станций (ЭЗС) проекта «Энергия Москвы». Они работают более чем в 20 районах столицы. Больше всего новых зарядных станций в этом году появилось в Центральном административном округе (ЦАО).

На текущий момент в Москве зарегистрировано более 17 тысяч электромобилей и работает свыше трех тысяч зарядных станций, расположенных в разных округах и районах города, 350 из которых размещены в рамках проекта «Энергия Москвы». В рамках реализации действующей транспортной стратегии, к 2030 году в столице установят до 35 тысяч станций. Это обеспечит рост количества электромобилей в городе до 320 тысяч, что составляет семь процентов от общего числа легковых машин.

Шоу-бизнес в Telegram

15 августа 2025, 09:12
Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
mos.ru✓ Надежный источник

