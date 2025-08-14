Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

В открывшемся после ремонта дворце ежедневно регистрируется создание 25 семей.

Таганский дворец бракосочетания в Москве открылся после ремонта в начале июня 2025 года и уже принял более тысячи пар молодоженов. То есть ежедневно в этих стенах рождается 25 новых семей. Популярность Таганского ЗАГСа объяснима: после ремонта здесь стало особенно красиво, торжественно и уютно.

При выборе места проведения торжественной церемонии бракосочетания москвичи всегда обращают большое внимание на интерьеры помещения. Молодожены хотят зарегистрировать брак в красивом месте, которое отражает важность и торжественность момента и позволяет сделать атмосферные памятные фотографии.

Сейчас в Москве обновлены практически все дворцы бракосочетания. Их интерьеры соответствуют современным свадебным трендам, при выборе дизайна отделки помещений специалисты учитывали в том числе пожелания пар. На 2025 год запланировано открытие нового современного дворца бракосочетания в районе Митино, а в начале июня после ремонта свои двери вновь распахнул Таганский дворец бракосочетания, который в этом году отметил 85-летний юбилей. Здесь обновили холл, зал торжественной регистрации, кабинеты и фотозоны. В ротонде холла установили белоснежный электророяль. Зал регистрации оформили в перламутрово-жемчужном цвете, а стены украсили зеркальными панно. В результате востребованность данного популярного места значительно выросла:

«За два месяца в обновленных интерьерах уже была создана 1081 новая семья – это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в два раза больше, чем в 2023-м»,

– сообщила начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Сегодня провести торжественную церемонию заключения брака в Москве можно более чем на 50 площадках, в числе которых дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Выбрать наиболее подходящее место парам помогает сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности, а также указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.