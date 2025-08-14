Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение
Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

В открывшемся после ремонта дворце ежедневно регистрируется создание 25 семей.

Таганский дворец бракосочетания в Москве открылся после ремонта в начале июня 2025 года и уже принял более тысячи пар молодоженов. То есть ежедневно в этих стенах рождается 25 новых семей. Популярность Таганского ЗАГСа объяснима: после ремонта здесь стало особенно красиво, торжественно и уютно.

При выборе места проведения торжественной церемонии бракосочетания москвичи всегда обращают большое внимание на интерьеры помещения. Молодожены хотят зарегистрировать брак в красивом месте, которое отражает важность и торжественность момента и позволяет сделать атмосферные памятные фотографии.

Сейчас в Москве обновлены практически все дворцы бракосочетания. Их интерьеры соответствуют современным свадебным трендам, при выборе дизайна отделки помещений специалисты учитывали в том числе пожелания пар. На 2025 год запланировано открытие нового современного дворца бракосочетания в районе Митино, а в начале июня после ремонта свои двери вновь распахнул Таганский дворец бракосочетания, который в этом году отметил 85-летний юбилей. Здесь обновили холл, зал торжественной регистрации, кабинеты и фотозоны. В ротонде холла установили белоснежный электророяль. Зал регистрации оформили в перламутрово-жемчужном цвете, а стены украсили зеркальными панно. В результате востребованность данного популярного места значительно выросла:

«За два месяца в обновленных интерьерах уже была создана 1081 новая семья – это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в два раза больше, чем в 2023-м»,

– сообщила начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Сегодня провести торжественную церемонию заключения брака в Москве можно более чем на 50 площадках, в числе которых дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Выбрать наиболее подходящее место парам помогает сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности, а также указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.

14 августа 2025, 13:39
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Москве начала работу "Школа кинолога"

На занятия приглашают взрослых и юных москвичей, имеющих собаку или мечтающих завести четвероногого друга. В Москве открылась «Школа кинолога».

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора

После ремонта в здании откроется детский сад. В районе Щукино на северо-западе Москвы приведут в порядок историческое здание, расположенное по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6.

Объектов культуры в Москве стало больше

Памятники и культурные площадки в столице возвели за счет городского бюджета. За последние пять лет в Москве появилось три новых памятника и 13 объектов культуры, в числе которых театры, музеи, выставочные пространства.

Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа

Фестиваль позволит приобщиться к древней культуре Индии и узнать много интересного о ее традициях. С 14 по 17 августа в Москве состоится фестиваль «День Индии».

Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану

Исторический ландшафт вокруг старинного особняка признан культурной ценностью. Дендрологический сад Р.

