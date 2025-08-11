Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства
Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"
41

Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации.

На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу. Узнать историю этого важнейшего транспортного узла и заранее увидеть, каким оно станет после масштабной реконструкции, можно в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, цель работ на Ленинградском вокзале – не просто обновить здание, а сохранить его исторический облик и одновременно интегрировать в современную транспортную систему города. Сейчас специалисты бережно, вручную восстанавливают исторические элементы – лепнину, кирпич и мрамор. При этом инженерные сети будут полностью заменены, внедрена современная система вентиляции и микроклимата, увеличен воздухообмен. Во всех залах зимой и летом будут поддерживать единую температуру в районе 19–22 градусов. В помещениях также станет вдвое светлее. Площадь залов ожидания вырастет втрое, появятся кафе, коворкинги и удобные пространства для пассажиров с детьми.

Ремонт в историческом здании начался в августе прошлого года. Работы по капитальному ремонту вокзала в общей сложности проходят на площади около 20 тысяч квадратных метров на всех этажах здания. По окончании работ Ленинградский вокзал станет самым технологичным в стране и будет полностью соответствовать всем современным стандартам московского транспорта. Ожидается, что после обновления Ленинградского вокзала специалисты приступят к аналогичным работам на Ярославском вокзале, где также будет сделан акцент на интеграцию, технологичность и комфорт.

Увидеть, как в скором времени преобразится самый первый железнодорожный вокзал Москвы, могут посетители выставки «Та самая Москва» в ЦВЗ «Манеж». В пространстве «Тот самый вокзал» гостей встречает цифровой кассир, который рассказывает о Ленинградском вокзале и обо всех запланированных изменениях. В «зале ожидания» на медиаэкранах демонстрируется хроника ключевых периодов развития вокзала: от царских времен до 1990-х годов и современности.

Выставка «Та самая Москва» работает ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника.

11 августа 2025, 12:22
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

