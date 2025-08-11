Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации.

На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу. Узнать историю этого важнейшего транспортного узла и заранее увидеть, каким оно станет после масштабной реконструкции, можно в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, цель работ на Ленинградском вокзале – не просто обновить здание, а сохранить его исторический облик и одновременно интегрировать в современную транспортную систему города. Сейчас специалисты бережно, вручную восстанавливают исторические элементы – лепнину, кирпич и мрамор. При этом инженерные сети будут полностью заменены, внедрена современная система вентиляции и микроклимата, увеличен воздухообмен. Во всех залах зимой и летом будут поддерживать единую температуру в районе 19–22 градусов. В помещениях также станет вдвое светлее. Площадь залов ожидания вырастет втрое, появятся кафе, коворкинги и удобные пространства для пассажиров с детьми.

Ремонт в историческом здании начался в августе прошлого года. Работы по капитальному ремонту вокзала в общей сложности проходят на площади около 20 тысяч квадратных метров на всех этажах здания. По окончании работ Ленинградский вокзал станет самым технологичным в стране и будет полностью соответствовать всем современным стандартам московского транспорта. Ожидается, что после обновления Ленинградского вокзала специалисты приступят к аналогичным работам на Ярославском вокзале, где также будет сделан акцент на интеграцию, технологичность и комфорт.

Увидеть, как в скором времени преобразится самый первый железнодорожный вокзал Москвы, могут посетители выставки «Та самая Москва» в ЦВЗ «Манеж». В пространстве «Тот самый вокзал» гостей встречает цифровой кассир, который рассказывает о Ленинградском вокзале и обо всех запланированных изменениях. В «зале ожидания» на медиаэкранах демонстрируется хроника ключевых периодов развития вокзала: от царских времен до 1990-х годов и современности.

Выставка «Та самая Москва» работает ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника.