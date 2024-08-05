В Бабушкинском районе построят односекционный жилой дом по программе реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве набирает обороты.

Только за прошлый год в эксплуатацию было введено 59 новостроек, возведенных взамен ветхих и устаревших зданий. Один из районов, активно участвующих в этом процессе, – Бабушкинский на северо-востоке столицы.

Здесь уже началось строительство очередного многоквартирного дома по реновации. Новое здание возводится на месте расселенного дома на улице Летчика Бабушкина. Проект предусматривает возведение односекционного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже. Здание будет иметь характерную V-образную форму.

Входная группа в жилую часть дома организована с двойными тамбурами со стороны улицы. Здесь расположится вестибюль, помещение для консьержа, зона для почтовых ящиков и колясочная. Предусмотрено три лифта, что обеспечит удобство перемещения жильцов.

Первый этаж новостройки отведен под помещения общественного назначения с отдельными входами. Таким образом, в доме будут сочетаться жилая и нежилая функции, что создаст дополнительные удобства для будущих жильцов.

Возведение нового дома – лишь один из этапов масштабной программы реновации в Бабушкинском районе. Всего здесь планируется расселить 22 многоквартирных дома и построить 12 современных жилых комплексов со всей необходимой инфраструктурой. Новоселье уже отметили 1,2 тысячи семей, переехавших в новые квартиры.

Реализация программы реновации в Москве идет высокими темпами. С начала ее запуска в 2017 году в эксплуатацию было введено уже 322 новостройки. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу вдвое увеличить объемы строительства в рамках этой программы. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить комфортным и современным жильем тысячи московских семей.

Москва демонстрирует высокие показатели по вводу жилья не только в рамках реновации, но и в целом. За последние годы объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице выросли вдвое – с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год. Город уверенно занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и масштабам жилищного строительства.