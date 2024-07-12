Жителей и гостей столицы приглашают в выходные на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Организаторы подготовили десятки мастер-классов, спортивных и развлекательных игр, экскурсий и занятий на свежем воздухе.

На территории почти всех столичных округов продолжаются мероприятия, организованные в рамках реализации масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

На Гоголевском бульваре состоятся соревнования по шахматам. Проведение мероприятия запланировано на 13 и 14 июля. Участников разделят на возрастные группы, также будет учитываться мастерство и наличие спортивного разряда. Победители получат памятные подарки от столичного Департамента спорта, а все участники – памятные значки.

В эти же выходные будут проходить занятия для любителей активных видов спорта. Все желающие в возрасте от 14 лет смогут позаниматься зумбой, стретчингом или функциональным тренингом на шести городских площадках: в зонах отдыха «Левобережье» и «Тропарево», на Белом озере, Мещерском пляже, в кластере «Строгино Wake Park».

В парках и на спортивных площадках города в субботу, 13 июля, состоятся также тренировки по настольному теннису, баскетболу, футболу и волейболу.

В выходные сразу в 10 московских парках пройдут занятия сезонного проекта «ГТО в парках». Организаторы приглашают на профессиональную тренировку участников, которым уже исполнилось 18 лет.

Выиграть миллион сможет победитель городского чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Шанс победить есть у каждого участника в возрасте от шести лет.

На Чистопрудный бульвар приглашают любителей старины. На данной локации будет работать винтажный маркет. Здесь можно найти редкие значки, фигурки олимпийских мишек, аксессуары и одежду с символикой Олимпиады-80.

На сцене у народной обсерватории в Парке Горького состоится выступление музыкальных и вокальных коллективов. На этой же локации пройдет фотоквест проекта «Радостные открытия». Нужно будет найти исторические здания и разгадать их загадки. Попробовать себя в роли участников реставрации зданий можно во время деловой игры «Отреставрируй Москву».

В воскресенье в Таганский парк приглашают на мастер-класс по инклюзивному мечевому бою для взрослых и подростков, в том числе страдающих поражением позвоночника и опорно-двигательного аппарата.