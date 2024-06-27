На столичных улицах установили новые навигационные таблички

Указатели помогут лучше ориентироваться тем, кто добирается до образовательных и культурных учреждений Москвы.

В столице обновлена сеть пешеходной навигации. На улицах появились 32 новые таблички, которые помогут горожанам и гостям города добраться до образовательных и культурных учреждений. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Сине-белые информационные поля покажут дорогу до Государственного института искусствознания (Козицкий переулок, дом 5), Литературного института имени А.М. Горького (Тверской бульвар, дом 25, строение 1) и Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова (Марксистская улица, дом 36).

Важно отметить, что новые таблички не только указывают направление, но и содержат информацию о том, сколько потребуется времени. Например, дорога от городского указателя до Российского института театрального искусства — ГИТИС (Малый Кисловский переулок, дом 6, строение 1) займет семь минут, а до Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств (Товарищеский переулок, дом 30) — всего четыре минуты.

Указатели помогут школьникам и их родителям узнать, как далеко и в каком направлении находится образовательное учреждение. Такой подход поможет минимизировать риск того, что по пути в школу кто-то собьется с правильного пути.

Единая система навигации развивается в Москве с 2014 года. Сегодня в городе установлено более 113 тысяч домовых и городских указателей, а также более четырех тысяч информационных полей с QR-кодами.

Домовые указатели с информацией о названии улиц и номерами строений изготавливаются по единому стандарту. Они имеют синий цвет с буквами белого цвета. Такое сочетание является оптимальным для восприятия в любое время года.

Отметим, что в канун Дня победы в Москве установили 21 поле с QR-кодами на новых и уже существующих городских указателях. Из них 17 полей с QR-кодами ведут к пяти мемориальным доскам на фасадах домов, в которых проживали герои Советского Союза, отличившиеся в период Великой Отечественной войны. Среди них генерал-майор авиации Василий Молоков (Романов переулок, дом 3, строение 1), разведчица Екатерина Демина (улица Кулакова, дом 27), генерал-лейтенант авиации Леонид Жолудев (Ленинский проспект, дом 61/1), генерал-лейтенант авиации Сергей Долгушин (2-я Песчаная улица, дом 6, корпус 2), а также командир стрелкового полка полковник Федор Винокуров (2-я Тверская-Ямская улица, дом 40).