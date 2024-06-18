Организаторам фестивальных мероприятий в ЦАО готовы бесплатно предоставить площадки

Сцену, амфитеатр или поле могут арендовать на безвозмездной основе те, кто сможет провести мероприятие для жителей и гостей столицы.

В рамках проведения фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» каждый, кто сможет организовать мероприятие, предлагают арендовать помещение или площадку. Часть объектов все еще свободна для бронирования.

В парке «Горка», расположенном рядом со станциями метро «лубянка» и «Китай-город» есть сразу четыре доступные площадки. В амфитеатре очень удобно проводить концерты, выступления или встречи. Отлично подойдет это место и для лекций, мастер-классов и интеллектуальных игр.

Рядом с амфитеатром расположена ротонда. Вместимость пространства составляет не больше 10 человек. Поэтому удобнее всего использовать его для игр или обучающих занятий. На газонах предлагают провести занятия по йоге, медитации или растяжке. Для тех, кто готов организовать игру в баскетбол, доступна для бронирования площадка.

Сквер Девичьего поля может подойти тем, кто готов провести мастер-классы, литературные чтения или же концерты. Территория находится недалеко от садового кольца. Рядом есть оборудованная парковка. Общая вместимость пространства возле небольшой сцены составляет около 100 человек. В этом же сквере есть площадка для проведения спортивных мероприятий. Ее общая площадь составляет около 100 квадратных метров с вместимостью 30 человек. Хорошее место, чтобы провести занятие по уличному фитнесу, показать упражнения по растяжке или же соревнования по кроссфиту.

Есть площадки для различных мероприятий на территории Никитского бульвара, в Парке Горького и таганском парке. В каждом округе Москвы также существуют объекты, которые могут быть предоставлены на безвозмездной основе для проведения мероприятий в рамках фестиваля.

«Лето в Москве. Все на улицу!» — самый продолжительный фестиваль в мире. Посетить его события можно в течение 100 дней. Он будет идти до 8 сентября во всех округах столицы и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий, открыто свыше 600 площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, игры, спортивные мероприятия.