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На Волоколамском шоссе появится детский сад на 300 мест

На Волоколамском шоссе появится детский сад на 300 мест
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Дошкольное учебное заведение постоят в районе Покровское-Стрешнево.

Власти российской столицы активно занимаются развитием системы образования. Лишь за минувшие 12 лет за счет города и инвесторов в Москве было возведено 530 школ и детских садов. Еще 63 образовательных учреждения планируется построить до 2025 года. Важно отметить, что подавляющее количество зданий появляются в местах, где параллельно строятся многочисленные жилые объекты.

Столичные власти стремятся к том, чтобы новоселы имели всю необходимую социальную инфраструктуру, причем, в шаговой доступности. С этой же целью в районе Покровское-Стрешнево построят новый детский. Инвестиционный проект уже утвержден.

Дошкольное учреждение на 300 мест будет располагаться по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок №71/13. В трехэтажном здании обрадуют кабинеты для развивающих занятий и даже бассейн для детей. Об этом рассказал руководитель комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

"В трехэтажном здании запроектированы групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих и коррекционно-развивающих занятий, в том числе с психологом и логопедом", — отметила глава ведомства.

Образовательное учреждение сможет вмещать 12 групп для детей от трех до семи лет. Посещать детский сад смогут, в том числе, малыши, имеющие ограничения по здоровью – для них сбудут созданы специальные условия.

Кроме того, специалисты займутся благоустройством на территории дошкольного учреждения. Около детского сада обустроят площадки для групп с покрытием из резиновой крошки и травы, а также возведут общую игровую зону, установят теневые навесы и проведут озеленение.

Напомним, что в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов построят 11 школ и восемь детских садов. Так, новые дошкольные учреждения появятсяв районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском.

Как ранее сообщали "Дни.ру", застройщики получили в аренду порядка 5,2 гектара земли в разных районах столицы для возведения детских садов, которые суммарно должны вместить 1,7 тысяч детей.

22 мая 2023, 13:51
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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