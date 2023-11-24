В пространстве Москвы на выставке "Россия" проходят встречи с экспертами

Форум продлится до 12 апреля 2024 года.

4 ноября на ВДНХ стартовала международная выставка Россия, центральной экспозицией которого является пространство Москвы. Столица представлена в различных сферах. Город подготовил для посетителей форума свыше 500 мероприятий по десяти тематическим направлениям.

На выставке "Россия" представлены главные достижения 89 регионов нашей страны, результаты работы федеральных министерств, корпораций и общественных организаций, то есть все лучшее, что есть в социальной и культурной сферах.

Символично, что местом проведения международного форма выбран возрожденный ВДНХ. Совокупно экспозиции российских регионов охватывают 67 объектов главной выставочной площадки страны и занимают территорию площадью более 265 тысяч квадратных метров.

Форум продлится до 12 апреля 2024 года, вход свободный. Среди мероприятий большой интерес у жителей и гостей столицы вызывают встречи с экспертами, которые проходят в пространстве Москвы.

К примеру, до 3 декабря специалисты будут рассказывать о комфортной городской среде в ходе получасовых выступлений.

Желающие могут задавать им вопросы. Так, 24 ноября эксперты обсудят влияние экскурсий на городскую среду, 28 ноября — мировые тренды в благоустройстве, 29 ноября — цифровую доступность, 1 декабря — ассистивные технологии.

25 ноября перед гостями форума выступит основатель стартапов, резидент инновационного центра "Сколково" Денис Тятлин. Он представит экологические проекты.

На следующий день эксперт по территориальному развитию Вероника Федотова познакомит всех желающих с тактическим урбанизмом и успешными практиками его применения в российских городах.

Почетным гостем выставки станет художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. 2 декабря он расскажет о том, как искусство меняет культурный облик города.

3 декабря продюсер, сооснователь студии "Главкино" Илья Бачурин раскроет потенциал столицы как источника вдохновения и комфортной среды для развития творческого потенциала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что на форуме "Россия" столица покажет инновационные проекты для регионов.