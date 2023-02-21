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Вторник 21 февраля

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Зеркало души: доступные средства для красоты глаз

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Советы от эксперта по красоте.

Использование патчей для ухода за кожей вокруг глаз может быть довольно дорогостоящим. Кроме того, не всегда они помогают достигнуть обещанного результата. Однако, косметолог Олеся Панченко в беседе с порталом Подмосковье сегодня предложила несколько доступных средств для красоты глаз. В качестве альтернативы использовать можно, например, охлажденные чайные пакетики и полукольца картофеля. Они помогут уменьшить отеки, а вот свежий огурец уже и увлажнит кожу.

Еще одним методом является использование увлажняющего крема для глаз в качестве маски, который нужно наносить толстым слоем и оставлять на коже на 30 минут. И, пусть магазинные патчи для глаз могут быть более эффективными из-за содержания в них действующих веществ, описанные выше методы также могут быть полезны в уходе за кожей вокруг глаз.

Напоследок эксперт рассказала о самом важном, базовом условии для красоты ваших очей. Хороший сон и правильное питание могут существенно повлиять на состояние кожи вокруг глаз. Необходимо спать не менее 7-8,5 часов в сутки и употреблять достаточное количество воды, чтобы помочь коже разгладиться и убрать отеки.

Таким образом, каждый из нас может избавиться от отеков и синяков при помощи самых простых средств, имеющихся под рукой у каждого. Главное в борьбе за зеркало души – регулярность применения уходовых средств.

21 февраля 2023, 06:36
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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