Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом

В заведении гостей ждет разнообразное меню с разделением на raw, темпуру, кацусандо, рамены, гедза, лапшу и десерты.

Изакая – довольно простой, даже заурядный, при этом невероятно популярный тип питейных заведений в Японии. На родине его ценят как раз за эту простоту и неформальность. Это место, куда могут прийти и обыкновенный работяга, и высокопоставленный белый воротничок, одинаково ошалевшие от своих трудовых забот, чтобы буквально на ходу выпить бокальчик пива или пропустить пару чашек саке, да закусить чем-нибудь несложным вроде небольшого бутербродика-кацусандо. С недавних пор изакая стали появляться и в Москве, но они мало чем напоминают оригинал, а иные и вовсе претендуют на звание настоящего и довольно дорогого ресторана. Впрочем, эксперименты в поисках идеального для столицы формата продолжаются.

Свой взгляд на изакая предложили Илиодор и Глеб Марачи и Александр Кан, хорошо известные столичным фуди по сети True Cost. Их Joi Izakaya открылась вскоре после новогодних каникул в гастрономическом кластере «Белка» в двух шагах от Белорусской. Заведение разместилось в довольно большом пространстве на сотню с лишним посадочных мест, где даже выделены отдельные зоны. Дизайн ненавязчиво отсылает к эстетике токийских улочек конца прошлого века – с их неоновыми вывесками, большими плакатами, ширмами, стеклоблоками, вереницей стиральных машин в общественной прачечной, свисающими проводами и даже небрежно припаркованным велосипедом.

За кухню отвечает Андрей Мокин, много где поработавший и поучившийся, вполне зрелый мастер с приличным знанием современных техник и предельно уважительным отношением к традиции – сочетание почти идеальное для формата московской изакая. Меню получилось довольно компактным с разделением на raw, темпуру, кацусандо, рамены, гедза, лапшу и десерты. Роллы здесь тоже есть – целых шесть штук, но их намеренно вынесли почти в самый конец, так, чтобы привлечь внимание гостей к другим куда более интересным разделам.

Например, в raw стоит обратить внимание на татаки из говядины с грибами в пикантно-пряном соусе, на устрицу понзу с тапиокой и на тартар из говядины. Его подают на подушке из картофельного мусса с васаби, а дополняют стружкой жареного картофеля. Можно есть все по отдельности, но лучше смешать – получится полноценное и довольно богатое по вкусу блюдо.

Среди горячих закусок отлично смотрятся и якитори из тунца с шиитаке, и креветки темпура с манго чили, и карааге из курицы со шпинатом. Уже упомянутые кацусандо в Joi на удивление хороши. Их делают с курицей, свининой и говядиной, причем начинку сначала маринуют со специями, а затем обжаривают в панировке. Но главное достоинство маленьких сэндвичей на шпажке – хлеб хакаидо, воздушный и в меру пористый. Говорят, что поначалу для этих целей использовали бриошь, но быстро от нее отказались – в пользу более аутентичного вкуса.

Рамен – то, ради чего в Joi стоит зайти прежде всего. Мокин готовит его по всем правилам, бульон варит долго и неторопливо, по два, а то и три дня, добиваясь характерной плотности и удивительной насыщенности. Лапшу в заведении делают вручную. В процессе в тесто добавляют воду с высоким содержанием минеральных солей (т.н. кацуй), что вроде бы позволяет добиваться особой упругости и эластичности конечного продукта. Рамены предлагают куриный, свиной и говяжий. Последний, с ферментированным кимчи и маринованным в соевом соусе яйцом, пожалуй, лучший из трех.

Помимо рамена в заведении готовят отличный удон – с толстой, мясистой лапшой, которую подают с разными наполнениями и соусами, и гедза – их обжаривают с одного бока, добиваясь оригинальной игры текстур во рту.

Раздел десертов совсем крохотный и добавлен, скорее, для ассортимента, ведь в изакая обычно приходят за другим. Тем не менее, моти с бананом удался на славу и имеет все шансы претендовать на звание одного из лучших в Москве.

Средний счет – 1 500 рублей.