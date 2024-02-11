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Воскресенье 11 февраля

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Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне

Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне
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Проект задуман как универсальный мясной ресторан, где собраны самые популярные блюда из разных регионов мира, более или менее свободно интерпретированные с учетом актуальных предпочтений столичной публики.

Уверенное AVA-партнерство Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева, благодаря которому в минувшем году в Москве появилось несколько отличных гастрономических проектов, продолжает набирать обороты. Едва отгремели новогодние праздники, как в центре столицы открылись двери их нового детища. Речь идет о ресторане Phantom, обосновавшемся на первом этаже знаменитого Дома радиовещания и звукозаписи на Малой Никитской.

Подлинным "сердцем" заведения с просторной открытой кухней стала огромная девятиметровая печь, кажется, единственная в России. Строго говоря, все остальное здесь вращается вокруг нее и – шире – вокруг огня. Хлеб и пироги, кебабы и стейки, шаверма и брискет – в "Фантоме" все жарится, печется, коптится, варится и томится, причем, с большим знанием дела.

Проект задуман как универсальный мясной ресторан, где собраны самые популярные блюда из разных регионов мира, более или менее свободно интерпретированные с учетом актуальных предпочтений столичной публики.

Фото: Пресс-служба ресторана Phantom

На закуску подают, например, ростбиф с томатами и зеленым чили, говяжий тартар с айоли и пармезаном и татаки из говядины с шиитаке. Равиоли начиняют телячьими хвостами, лазанью готовят с брискетом и пармезаном, а паппарделле – с фрикадельками из ягненка.

В разделе основных блюд стоит обратить внимание на говяжье ребро с гурийской капустой, фирменный бургер Phantom и нежнейшую томленую в печи шею ягненка. Разумеется, стейки на любой вкус – в ассортименте: денвер, стриплойн, Т-бон, томагавк и другие.

Фото: Пресс-служба ресторана Phantom

Впрочем, в меню найдется немало интересных позиций для тех, кто не ест мяса или просто не хочет его в данный момент. Помимо неплохого raw-раздела с устрицами, ежами, лангустинами, севиче и крудо присутствуют и маринованные белые грибы со сметаной, и зеленый салат с брынзой, и спагетти с вонголе и боттаргой, и сытный пирог с картофелем, и шашлык из тыквы, и оригинальный кебаб из креветок на спарже в виде съедобного шампура.

Раздел десертов получился компактным, что для мясного заведения со щедрой подачей основных блюд выглядит вполне логично. Но последнее время в столичных ресторанах независимо от формата со сладостями вообще работают довольно лаконично – вероятно, дает о себе знать мода на ЗОЖ. Тем не менее финиковый пирог с мороженым из топленого молока, торт с хурмой или хинкали с манго станут отличным завершением вечерней трапезы.

Фото: Пресс-служба ресторана Phantom

Средний счет – 3 000 рублей.

11 февраля 2024, 03:14
Фото: Пресс-служба ресторана Phantom
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Sangre Fresca: На Патриках открыли гастропортал в Мексику

Фото: пресс-служба ресторана Sangre Fresca
Фото: пресс-служба ресторана Sangre Fresca
Фото: пресс-служба ресторана Sangre Fresca
Фото: пресс-служба ресторана Sangre Fresca

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