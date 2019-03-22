Москвичей начали кормить в трамвайном депо

В феврале в исторических корпусах Миусского трамвайного парка на Лесной улице открылся гастрономический кластер "ДЕПО". Запуск его объявлялся не раз, но затем снова и снова откладывался – то ли по причине грандиозного масштаба задач, то ли из-за обычных в таких случаях бюрократических проволочек, то ли потому, что до последнего дня менялись вовлеченные в проект люди. Со стороны се это напоминало платоновский "Котлован". В какой-то момент многие просто перестали верить в то, что "ДЕПО" действительно состоится. Но скептики в итоге были посрамлены.



Грандиозный фуд-молл раскинулся на площади в 17 тысяч квадратных метров! На таком пространстве уместились многие и многие десятки самых разных гастрономических концепций и фермерских лавок. Ничего подобного по масштабу и количеству участников на сегодняшний день нет не только в России, но и в мире. Аналогичные проекты в Барселоне, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Токио или Сингапуре уступают московскому по всем формально-статистическим параметрам.

Прямо напротив центрального въезда гостей встречают "КрабыКутабы". В новом ресторане Александра Раппопорта предлагают причудливый микс паназиатской и панкавказской кухни с акцентом на блюда из краба. Ничего подобного в Москве пока больше нет.

Далее – в небольших корпусах по соседству разместились "Сыроварня" Аркадия Новикова, Lesnoy Григория Лепса и Эмина Агаларова, бар "Котельная" от команды Noorbar и SimpleWine&Bar – винный гастробар одноименной виноторговой компании.

На фронтоне самого большого здания на территории бывшего трамвайного парка висит надпись "Депо. Москва". Огромный фуд-корт площадью в 11 тысяч квадратных метров объединил под одной крышей 75 ресторанных проектов и около 140 фермерских лавок. Львиная доля заведений общепита организована известными столичными рестораторами, а их гастрономическая составляющая разработана ведущими московскими шеф-поварами.

Здесь можно попробовать русскую, кавказскую, среднеазиатскую, японскую, китайскую, вьетнамскую, корейскую, мексиканскую, аргентинскую, марокканскую, ливанскую, израильскую, итальянскую, греческую или турецкую кухню. Съесть блины ("Припек") и суши (FattyTuna,BubobySumosan), тартар ("Тат бар") и пасту (CiaoPasta & Pizza), стейк (SEBB’sRaw& Fire) и рамен (KU), гирос (Kritikos, GreekStreet, Gokos) и кукси (K-Town), фалафель (BrightIsraelGrill) и хачапури (Tsomi, "Оджахури", Grupy). Насладиться свежайшими мидиями (Mollusca) или похрустеть жареными куриными крылышками (Buffalo’s), заправиться солидным бургером (BlackStarBurger, "Нахлебник") или отведать довольно замысловатых веганских деликатесов ("Vegaнутые"). Проникнуться философией обыкновенного бутерброда ("Конек") или побаловать себя оригинальным джелато ("Фаринари").

Зачем ехать в "ДЕПО"? Прежде всего за тем, чтобы вкусно, быстро и при этом вполне бюджетно поесть. Ведь формат фуд-моллов предполагает наличие в заведениях совсем небольшого меню, несложную подачу и оперативную коммуникацию персонала с гостями. Во-вторых, чтобы за пару-тройку часов познакомиться с очень разными концепциями, вместо того чтобы сломя голову носиться по Москве из конца в конец. В-третьих, чтобы отлично потусоваться и вообще весело провести время – здесь регулярно случаются живые концерты и нет никаких проблем с алкоголем.

Есть ли минусы у этого грандиозного начинания? Безусловно. Самый очевидный – удаленность от метро. Эта часть Лесной улицы – своеобразный московский тупик. Сюда нужно идти специально, но придется добираться пешком, либо на трамвае. Можно, конечно, приехать на машине – в "ДЕПО" есть собственная парковка. Однако она совсем небольшая, вдобавок частично зарезервирована за отдельными заведениями. А на соседних улицах парковаться дороговато.

Внутри пока почти нет никакой навигации, что странно, учитывая огромное количество совершенно разноформатных проектов. Поэтому гостям, особенно тем, кто пришел впервые, непросто сориентироваться.