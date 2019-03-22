Главные события Москвы с 22 по 28 марта 2019 года

Самые интересные события Москвы – в традиционном обзоре "Дни.ру". Читайте и выбирайте, как ярко и с пользой провести ближайшие дни.

22 марта, пятница

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки на сцену выйдет Кейко Мацуи, пианистка и композитор, получившая мировую известность. Дискография Кейко к настоящему моменту насчитывает более 20 альбомов, а первый из них – "Капля воды" (Drop Of Water) – вышел в далеком 1987 году. Артистка по праву считается одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки, делит сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс. Однозначно охарактеризовать стиль пианистки трудно. Ее сочинения иногда называют "современным джазом" или даже "современной музыкой для взрослых" с нотками "нью эйдж".

В клубе "Известия Холл" выступит Sofi Tukker. Это дуэт в составе певицы, гитаристки и композитора Софи Хоули-Вельд (Sophie Hawley-Weld) и музыканта, клавишника и бэк-вокалиста Такера Хэлперна (Tucker Halpern), играющий в стиле электронной танцевальной и хаус-музыки. Этот творческий союз почти сходу стал номинантом Грэмми. После успешного выступления на московском фестивале Park Live в 2018 году, Sofi Tukker возвращаются в Россию, чтобы снова порадовать публику живыми концертами.

23 марта, суббота

В ГлавClub Green Concert выступит легендарная отечественная рок-группа Nautilus Pompilius. Юбилейная программа "Гудбай, Америка!", приуроченная к 35-летию коллектива, вобрала в себя лучшие хиты разных лет в их современной авторской трактовке. Также шоу содержит сценографию с уникальным видеорядом, объединившим концертные хроники с фрагментами фильмов. Все это наилучшим образом адаптировано под клубный формат.

В Outlet Village Белая Дача до 24 марта включительно будет идти тематическая неделя верхней одежды. Во многих магазинах действуют дополнительные скидки и акции на эту категорию товаров, среди которых множество популярных брендов: Adidas, Au Pont Rouge, Gant, Lacoste, Mezzatore, Michael Kors, PUMA, SuperDry и другие. Акции предлагаются покупателям самые разные. Например, это могут быть дополнительные скидки до 40%, скидки при покупку двух вещей, третья вещь бесплатно.

В Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится концерт Александра Захарова "Мелодии нашего детства". Александр – участник арт-проекта "Тенора XXI века". Он исполнит вызывающие ностальгию произведения "Я встретил девушку", "В городском саду играет духовой оркестр", "Черноглазая казачка", "Улицы воспоминаний", "Восточная песня", "Голуби" и другие. В программу войдут самые любимые, задушевные и родные песни как минимум трех поколений, царившие на эстраде в советскую и постсоветскую эпоху.

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки покажут фламенко-спектакль "Picasso: Dentro y Fuera" (Пикассо: Снаружи и Внутри). Образ Испании получил здесь воплощение в самых смелых сочетаниях элементов традиционной и современной хореографии, а оригинальные образы и мизансцены оказались далеки от привычных стереотипов. Фламенко-спектакль соединил в себе разные виды искусств – не только музыку и танец, но и живопись. Артисты помогут зрителям дать ответы на эти вопросы, совершив большое путешествие в мир образов Пикассо и встретившись с его самыми известными шедеврами, такими как "Авиньонские девушки", "Герника", "Голубая комната", "Влюбленные на улице". Каждая картина получит свое оригинальное отражение в разнообразных ритмах и формах фламенко.

В Arbat Hall пройдет концерт-презентация группы "Лицей". Настя Макаревич и соратницы исполнят песни с нового альбома "Мчится время", а также порадуют поклонников своими лучшими хитами прошлых лет. Сейчас трио "Лицей" – это бессменный лидер Анастасия Макаревич, София Тайх, участница коллектива уже более 10 лет, и басистка Екатерина Непрук, которая присоединилась к коллективу в 2017 году. В этот вечер группа выступит вживую с приглашенными музыкантами.

В Культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой покажут спектакль "Мужской род, единственное число". Это будет дополнительный показ спектакля по многочисленным просьбам зрителей. Французская комедия положений уже давно завоевала любовь публики. В центре сюжета – юный сын успешного политика Луи Ламар, выросший без матери. С момента ее таинственного исчезновения проходит много лет, и вот однажды в семье Ламаров появляется полковник Френк Хардер, представившийся старинным другом отца. Его появление взрывает обычное течение жизни. Прошлое, богатое на невероятные события, вносит свои поправки в настоящее.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет оперу "Звероопера" по сказкам Ивана Крылова. Идея, родившаяся внутри театра, получила свое воплощение в музыке Игоря Холопова, консерваторского ученика Ефрема Подгайца, который написал для театра множество музыкальных партитур. Премьера, посвященная 250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова – результат работы в тесном сотрудничестве между всеми авторами постановки: музыкальным руководителем и дирижером Константином Хватынцом, автором либретто Роксаной Сац, режиссером Валерием Меркуловым, художником Степаном Зограбяном и художником по костюмам Софией Зограбян.

В концертном зале "Останкино" пройдет церемония вручения II Ежегодной Международной Премии сверхспособностей человека "Lotys". Премия будет присуждена деятелям в области экстрасенсорики, астрологии, нумерологии, психологии. В Церемонии награждения примут участие звезды Российской эстрады, представители шоу-бизнеса и искусства.

В Крокус Сити Холле театр балета классической хореографии "La Classique"представит спектакль "Лебединое озеро" в сопровождении оркестра под управлением Ярослава Ткаленко. Главную партию в спектакле исполняет звезда международных конкурсов Диана Еремеева. В постановке задействовано более 110 артистов балета и музыкантов, а крупногабаритные декорации специально везут из Англии. Отличительная черта театра "La Classique" – это непревзойденные костюмы и декорации.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль для детей "Мышонок-суперсыщик". Что-то происходит в мышином королевстве – мыши стали пропадать, и паника охватила государство. Удастся ли мышонку Шустрику найти своих родных и распутать клубок таинственных исчезновений, сотрясающих Мышляндию? Режиссер-постановщик спектакля Олег Долин рассказывает: "Это история взросления. История испытаний, которые можно и должно пройти только самому. Лишь постигая главную мысль, "основная борьба – это борьба в тебе самом", герой пьесы ощущает себя не мышонком, но мышью".

24 марта, воскресенье

В "Известия Холл" выступит коллектив Hang Massive. В свое время видео с композицией "Once Again" широко разошлась по интернету. Основа музыки - "космический" инструмент ханг. Это звучание интересно не только ценителям жанра, но также находят свое место, например, на Неделе высокой моды в Милане, или в рекламных кампаниях "BMW" и "Audi", а сэмплы из композиций группы используют в танцевальных треках.

В клубе "16 тонн" проект Sati Ethnica презентует новый альбом. У микрофона Сати Казанова, экс-участница известной поп-группы "Фабрика", которая в какой-то пресытилась легковесным жанром, и решила попробовать себя в совершенно другом амплуа. И это ей, безусловно, удалось. Зрителей ждут уникальные музыканты-мистики, редчайшие инструменты с разных концов света, неповторимый голос Сати, старинные песни в современной обработке, которые позволяют по-новому посмотреть на прочтение сакральных мантр.

25 марта, понедельник

В концертном зале "Зарядье" выступит Ансамбль скрипачей Большого театра. Созданный в 1956 году народным артистом РСФСР Юлием Реентовичем, коллектив добился всесоюзного и мирового признания. Ансамбль скрипачей Большого театра России выступал за рубежом и в СССР – в больших филармонических залах, оперных театрах, на сценах рабочих и сельских клубов. В 2014 году, пройдя через 30 лет молчания, коллектив был возрожден. Каждая скрипка ансамбля имеет уникальное звучание, и вместе они создают уникальную композицию.

В Концертном зале имени П.И. Чайковского на сцену выйдет Лукас Генюшас. Это пианист русско-литовского происхождения, который является лауреатом множества отечественных и международных премий. Лукас проявляет особый интерес к музыке эпохи барокко и наших дней. В репертуар пианиста входят как современные, так и забытые ныне произведения. В программе концерта произведения Шопена, Чайковского и Десятникова.

26 марта, вторник

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Тысяча и одна ночь". В основе либретто - собрание сказок и притчей, объединенных историей о царе Шахрияре и красавице Шехерезаде. "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" – это первая постановка знаменитого балета в Москве. Хореограф-постановщик – Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии. На сцене знаменитые герои: Синдбад, Алладин, Джин и Царевна Будур. Сценограф спектакля Таир Салахов создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере. Костюмы художника Ольги Полянской отмечены тонким вкусом, чувством стиля, гармонично сочетаются с декорациями. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь". Зрители увидят истории отношений разных пар, по-своему счастливых и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством – любовью. Будут подняты такие важные вопросы – что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история в спектакле наполнена сильными страстями, нежностью, а еще – юмором и надеждой, что любимые, пройдя испытания жизни, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.

"Театр на Юго-Западе" покажет спектакль "Кабала святош" по произведению М. Булгакова. Все мы в той или иной степени ходим в масках. Мы носим их каждый день, лишь изредка, наедине с самими собой, обнажая свое истинное лицо. И это лицемерие порой объединяет людей, когда, сплотившись под единой личиной, общество пытается уничтожить того, кто отличается и несет свою правду. Вопрос – сколько же сил должен иметь творец, чтобы выжить, ведя войну всеми способами, дозволенными и нет. Не брезгуя изворотливостью и лестью.

27 марта, среда

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Релакс в большом городе". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" по руководством дирижера Павла Сорокина. Зрителей ждут самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран, которые помогут ценителям музыки оказаться в прекрасном мире любви и красоты. Прозвучат известные мелодии Адажио Альбинони, "Лунный свет" Дебюсси, Вокализ Рахманинова, Вальс Шопена, вторая часть фортепианного концерта №21 Моцарта, "Лебедь" Сен-Санса, Адажио из балета "Спартак" Хачатуряна, "Размышление" Массне, "Серенада лунного света" Миллера, саундтрек к фильму "Цвет ночи" и другие произведения.

В Геликон-опере покажут спектакль "Орландо". Опера Георга Фридриха Генделя еще не была представлена в театрах Москвы. Премьера этого произведения состоялась в 1733 году в Лондоне, но тогда постановка называлась "Роланд". За прошедшие века опера в чем-то изменилась, но в чем-то осталась прежней. Что же ждет зрителей, классика или экспериментальная постановка?

Театр танца Аллы Духовой "TODES" покажет шоу "И приснится же такое...". Это удивительный яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, захватывающий танцевальный спектакль. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

28 марта, четверг

В ЦКИ "Меридиан" состоится юбилейный концерт Наталии Гулькиной, который исполняется 55 лет. Певица выступала в составе знаменитого "Миража", а затем организовала собственную группу "Звезды". В программу концерта войдут избранные хиты разных лет, а также совсем новые композиции. В этот вечер певица удивит зрителей несколькими яркими образами и фееричным живым выступлением при поддержке шоу-балета "Звезды".

В Крокус Сити Холле выступит широко известная в России уругвайская актриса и певица Наталья Орейро. Артистка представит новое шоу в рамках "Unforgettable tour". После показа телесериала "Дикий ангел" у тогда 20-летней Орейро появилось огромное число поклонников по всему миру, в том числе и в нашей стране. Вторым популярным у зрителей сериалом с участием актрисы стал "Богатые и знаменитые". Вслед за ним увидел свет сольный музыкальный альбом "Tu Veneno". Зрителей ждет зажигательное шоу с ритмами Латинской Америки. Орейро исполнит свои лучшие песни, включая знаменитую "Cambio Dolor", а также новые композиции.

В Государственном Кремлевском Дворце покажут классический балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, настоящий символ русского балета. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. "Лебединое озеро" в постановке театра "Кремлнвский балет" – это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии.