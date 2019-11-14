Рецепт японской закуски онигири

Команда программы "Еда живая и мертвая" на НТВ поделилась рецептом приготовления с "Дни.ру".
Вам понадобится: 0,5 кг отварного риса для суши, 10 маринованных слив, 10 мл китайского соуса "Хойсин", 2 листа нори.
Способ приготовления
Маринованную сливу нашинковать, удалив косточку. Смешать с пряным сладковатым на вкус китайским соусом "Хойсин". Начинка готова.
Из отварного риса слепить "колобки", затем ложкой сделать в каждом углубление до середины, заполнить его начинкой и заделать рисом. Придать шарику форму треугольника или квадрата и обернуть одну из сторон полоской из нори.
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