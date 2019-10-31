Как вырваться из токсичных отношений

Взаимопонимание, доверие, готовность помочь – именно это показатель гармоничных отношений. Но бывают случаи, когда партнер тонко манипулирует избранницей, удерживая ее рядом, но при этом ничего не давая взамен. Это порочный круг, который можно и нужно разорвать.

О том, как это сделать, "Дни.ру" рассказала психолог, коуч, эксперт в области самопознания и самореализации Екатерина Величкина.

Как понять с первого взгляда, что человек вам не подходит

Женщина в отношениях является основным источником света, дополняет мужчину. В то время как он аккумулирует этот свет, принимает его и распространяет вокруг. Вступая в отношения, важно понять, даете ли вы свет этому миру и наполненная ли вы личность. Ведь попытки реализовать себя через партнера, заполнить им дыры, возникшие из-за нехватки любви, чувства принятия, взаимопонимания и поддержки обречены на провал. Суть любых отношений в том, чтобы стать полноценной личностью рядом с человеком, с которым вам хорошо и с которым вы можете делиться всем.

Чтобы достичь баланса, оба партнера должны работать над этим. И этого не получится, если:

нет физиологического влечения к избраннику;

нет общих интересов и взглядов на будущее;

нет общих вкусов.

В подобных отношениях велики шансы совершить многочисленные ошибки и потом обвинять в них всех, кроме себя, потому что брать на себя ответственность всегда тяжело.

Внутренний диалог как способ наладить связь с собой и миром

Умение разговаривать и договариваться – один из самых главных аспектов семейной жизни. Если вы способны вести внутренний диалог, вовремя останавливаться в случае раздражения, осознавать свои ошибки и давать им логическое объяснение, то вы сможете делать это и в общении с партнером.

Без подобного навыка наладить гармоничную связь будет сложно. И чтобы быть на одной волне с избранником, важно в первую очередь добиться взаимопонимания с самой собой. Поэтому сначала определитесь, чего вы хотите, каким видите своего идеального партнера и жизнь с ним, и в чем готовы уступать, а какие принципы навсегда останутся неизменными.

Как выйти из отношений с токсичным партнером

Отношения можно сравнить с обувью. Представьте, что вы собрались в магазин, чтобы купить удобные и комфортные туфли. И выбираете совершенно другую пару – просто потому, что она вам понравилась. И вот вы ее надеваете, но понимаете, что туфли начинают натирать вам ноги. Вам некомфортно, неудобно, каблук слишком высокий, но вы продолжаете двигаться вперед, стирая ноги в кровь. В этот момент нужно просто остановиться и сказать себе: "Стоп! Хватит! Я понимаю, что мне больно!".

Так и с отношениями: необходимо в какой-то момент остановиться и осознать, что вам больно и – "снять туфли", то есть избавиться от причины дискомфорта.

Очень важно при расставании с "токсичным" человеком не перейти от одной связи к другой: не стоит сразу же на смену одному партнера выбирать точно такого же. Вы потянете за собой груз нерешенных проблем, обид и эмоционального голода. В результате чего высок риск возникновения новых созависимых отношений.

Любое личное взаимодействие двух людей подразумевает, что они оба вкладываются друг в друга – эмоционально, психологически, физически. Если вы чувствуете, что партнер вам не подходит, что он вас не наполняет и что вам нечего дать ему взамен – нажмите на паузу. Скажите себе "стоп" и задайте два вопроса:

Если на данный момент отношения именно такие, то к чему они приведут меня через 1 год, через 5 лет?

Какой мне хочется видеть себя в отношениях, не именно с этим человеком, а вообще – через 1 год, через 5 лет?

А теперь мысленно сравните ответы – совпадают ли они? Если нет – это повод задуматься.

Не стоит думать, что ваш избранник изменится, или что вы сможете в одиночку вытянуть отношения и обеспечить счастье на двоих. Вы эмоционально надорветесь, потому что невозможно постоянно только вкладываться, ничего не получая взамен.

Если вы понимаете, что эти отношения ведут в никуда, то нужно нажать на "стоп" и принять единственно верное решение – уйти. Здесь не стоит долго размышлять или продумывать стратегию. Токсичные отношения – это зависимость, а значит, болезнь. И выходить из нее нужно не постепенно, а сразу – избавившись от проблемы раз и навсегда. Вы просто забываете про источник своих страданий и начинаете лечить свою душу.

У токсичных отношений есть очень важный момент: ваш партнер будет напоминать о себе, он будет пытаться вызывать у вас жалость или, наоборот, обвинять в черствости и эгоизме. Все потому, что вы обрубили ему приток энергии, в которой он нуждается. Учите это и не ведитесь на попытки манипулировать вами. Умейте делать правильный, осознанный выбор – и придерживаться принятого решения.